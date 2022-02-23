Çimsa’dan 3,7 milyar lira ciro

Sabancı Holding iştiraki Çimsa, 2021 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Çimsa, 2021 yılında cirosunu 3,7 milyar TL’ye çıkardı.

Şirketin 2021 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Çimsa Genel Müdürü Umut Zenar, “Sabancı Topluluğu’nun global markalarından Çimsa olarak 50 yıldır toplum, çevre ve ülke ekonomisinde değer yaratıyor, gelecek nesiller için yarınları şekillendiriyoruz. Türkiye’nin en büyük çimento üreticilerinden biriyiz. Beyaz çimento alanında yaptığımız yatırımlar ile dünyanın en büyük beyaz çimento sanayicileri arasında yerimizi aldık” dedi.

“Cironun yüzde 54’ünü yabancı para gelirlerden kaydettik”

Şirketin 2021 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Çimsa Genel Müdürü Umut Zenar, “Geçen bir seneyi, son derece başarılı finansal sonuçlar elde ederek kapattık. Geçen yıla göre ciromuzu yüzde 80 artırarak 3,7 milyar TL’ye çıkardık. Artan girdi maliyetlerinin olumsuz etkisini, yüksek kapasite kullanımı ve operasyonel iyileştirmeler ile dengeledik. 2021 yılı ihracat alanındaki etkinliğimizi artırdığımız bir yıl oldu. İhracattaki başarımız Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından verilen ödülle taçlandı. 2020 yılında yaptığımız 163 milyon dolarlık ihracat ile 5 birincilik ödülü alarak sektörün lideri olduk. 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 240 milyon dolarlık ihracat ile bu başarıyı sürdürdük. Bu güçlü ihracat performansımız ve yurtdışı operasyonlarımızın da etkisiyle ciromuzun yüzde 54’ünü yabancı para gelirlerden kaydettik.” şeklinde konuştu.