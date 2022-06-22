Çimsa’dan 52 milyon liralık güneş enerjisi yatırımı

Sabancı Holding iştiraki Çimsa, Afyon Fabrikası’nda Türkiye çimento sektörünün en büyük güneş enerjisi santrallerinden birini kurmaya hazırlanıyor. 3,3 MW kurulu güce sahip olacak santral, yıllık 4,2 milyon kWh elektrik enerjisi üretecek. Bu santralde üretilecek elektrik miktarı 3 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacına eş değer olacak.



60 bin metrekare alanda 7 bin 479 adet güneş panelinin kullanılacağı ve 2023’ün dördüncü çeyreğinde aktif olacak güneş enerji santrali (GES) projesinde, yıllık 2 bin ton karbondioksit tasarrufu sağlanarak 2 milyon ağacın karbondioksit nötrleme kapasitesine denk gelen miktarda katkı yaratılması hedefleniyor.

“Sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak için çok çalışıyoruz”

Çimsa’da yeşil dönüşümün gerekliliklerini yerine getirmek için çalıştıklarını belirten Çimsa CEO’su Umut Zenar, “Öncelikle iklim değişikliği ile mücadelede güneş ve rüzgâr enerjisi gibi sürdürülebilir kaynakların kullanımı ülkelerin enerji stratejilerinde önemli yer tutuyor. Küresel emisyonların 2030'a kadar yarı yarıya azaltılması için yenilenebilir enerji kullanımına yönelik büyük çaplı bir dönüşüm yaşanması gerekiyor. Bu süreçte Çimsa olarak döngüsel ekonominin bir parçası olmaya devam etme hedefiyle, yeşil dönüşümün gerekliliklerini yerine getirmek ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak için çok çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında, karbon ayak izinin azaltılması, enerji verimliliği, çevre dostu ürünler gibi konulara odaklanmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda hayata geçireceğimiz güneş enerjisi yatırımımızın tüm dünyanın ortak sorunu olan emisyonların azaltılması konusuna büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.