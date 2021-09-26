Çimsa’dan Çimko’ya 127 milyon dolarlık satış

Sabancı Holding iştiraki Çimsa, Niğde Çimento Fabrikası, Kayseri Çimento Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile Başakpınar, Ambar, Nevşehir, Cırgalan, Aksaray, Ereğli ve Kahramanmaraş Hazır Beton tesislerini Sanko Holding’in iştiraki Çimko Çimento’ya satıyor.

Çimsa’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada söz konusu tesisler ve tesislerde yer alan sabit varlıklar ile bağlantılı diğer varlıklar, KDV hariç 127 milyon dolar karşılığı TL bedelle Çimko Çimento’ya devri için varlık satış sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

Açıklamada sözleşmenin Rekabet Kurumu onayı dâhil gerekli yasal onayların alınması şartına bağlı olarak ve kapanış tarihinde düzeltmelere tabi olmak kaydıyla imzalandığı belirtildi. Ayrıca KAP açıklamasında, “Bu satış işleminin sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan önemli nitelikteki işlem kabul edilmeyeceği ve ayrılma hakkının doğmayacağı tespit edilmiştir” denildi.

Öte yandan Çimsa 10 Eylül’de yaptığı açıklama ile de bağlı ortaklıklarından Cimsa Adriatico S.R.L'deki yüzde 70 payının tamamının Hollanda'da yerleşik Cimsa Sabancı Cement BV'ye satılmasına karar verildiğini hatırlatarak “Kapanış tarihli finansal tablolardaki değerlere göre yapılan düzeltmeler sonucunda nihai satış bedeli 4.588.922 dolar olarak hesaplanmış olup, nihai tutar ve oranlara tabloda yer verilmiştir” denildi.