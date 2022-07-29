Çimsa’dan Fernas’a 110 milyon euroluk varlık devri

Sabancı Topluluğu’nun global markası Çimsa’nın Fernas Şirketler Grubu’na varlık satışı gerçekleşti. Geçen hafta Rekabet Kurumu tarafından onaylanan varlık satış kararı sonrası Çimsa’nın Kayseri ve Niğde Fabrikaları ile Ankara Öğütme Tesisi’nin Fernas Şirketler Grubu’na devir işlemleri tamamlandı.

Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası ve Ankara Çimento Öğütme Tesisi’nin, toplam 110 milyon euro karşılığı bedelle satışına yönelik anlaşma, 15 Haziran 2022 tarihinde imzalanmıştı. Çimsa mali tablolarında, aktifteki payı yüzde 3, gelirdeki payı ise yüzde 9 olan varlıkların satılmasıyla Çimsa, vergi öncesi yaklaşık 1,7 milyar TL kâr elde etmiş olacak.

“Sürdürülebilir alanlara odaklanacağız”

Varlık devrini değerlendiren Çimsa CEO’su Umut Zenar, “Çimsa’nın yüksek katma değerli ve sürdürülebilir iş alanlarına odaklanmasını sağlayacak adımlar atmaya devam ediyoruz. Attığımız stratejik adımlar ve son olarak gerçekleştirdiğimiz satış ile gelecek vizyonumuza çok önemli bir katkı sunduk. Titizlikle yürüttüğümüz bu çalışmalar sonucunda tüm paydaşlarımıza değer yaratmaya devam ediyoruz. Varlık satışından sağladığımız gelirle, daha katma değerli ve sürdürülebilir alanlara odaklanacağız. Satış işleminden yaratılan kaynağı, daha önce açıkladığımız yatırımlarımızın hayata geçirilmesinde, potansiyel stratejik büyüme fırsatlarının değerlendirilmesinde, sürdürülebilirlik yatırımlarımızın finansmanında ve borçluluğumuzun azaltılmasında kullanacağız.” dedi.