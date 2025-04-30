Çimsa’dan güçlü başlangıç: İlk çeyrekte net satışlarını reel olarak yüzde 21 artırarak 8,9 milyar TL’ye yükseltti

Çimsa, 2025’in ilk çeyreğinde net satışlarını reel olarak yüzde 21 artırarak 8,9 milyar TL’ye yükseltti; FAVÖK ise yüzde 37 artışla 1,1 milyar TL’ye ulaştı.

Güçlü operasyonel performansın arkasında hem organik hem inorganik büyüme, verimlilik odaklı üretim süreçleri ve etkin maliyet yönetimi öne çıktı. Şirketin 2023 yılında satın aldığı İrlanda merkezli Mannok’un bilanço katkısı ilk çeyrek rakamlarına yansırken, ABD’de devam eden gri çimento yatırımının yıl sonuna doğru devreye alınması planlanıyor.

Enerji verimliliğine yatırım sürüyor

Çimsa, ilk çeyrekte Eskişehir fabrikasında devreye aldığı 14,2 MWp DC kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali (GES) ile yenilenebilir enerji alanındaki adımlarını sürdürdü. Şirket, bu yatırım ile fabrikanın yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 14’ünü karşılamayı hedefliyor. Bu santral, aynı zamanda Çimsa’nın Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) kapsamında karbon emisyonu azaltım hedeflerine de katkı sağlayacak.

Çimsa CEO’su Umut Zenar, sürdürülebilirliğin şirketin temel önceliklerinden biri olduğunu belirterek, enerji maliyetlerinin azaltılması ve çevresel sorumluluk bilinciyle yürütülen yatırımların, şirketin uzun vadeli rekabetçiliğine katkı sunduğunu vurguladı.

“BIST 30’da yer alan tek yapı malzemeleri şirketiyiz”

1 Nisan itibarıyla BIST 30 endeksine dahil edilen tek yapı malzemeleri şirketi olduklarına dikkat çeken Zenar, Çimsa’nın son yıllarda ortaya koyduğu istikrarlı performansın yatırımcı ilgisini artırdığını söyledi. Zenar, “Bugünün zorluklarına uyum sağlarken, yarının rekabet koşullarına da bugünden hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Son üç yılda Afyon, Bunol ve Eskişehir tesislerinde yenilenebilir enerji yatırımlarını hayata geçiren Çimsa, üretim, teknoloji, tedarik zinciri ve sürdürülebilirlik ekseninde küresel ölçekte büyümeyi hedefliyor.