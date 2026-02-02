Çimsa’dan Türkiye’ye 250 milyon dolarlık yatırım, ihracata 1,5 milyar dolarlık katkı

Yarım asırlık üretim geçmişiyle Türkiye sanayisinin köklü şirketlerinden Çimsa, son yıllarda uyguladığı büyüme ve dönüşüm stratejisiyle küresel yapı malzemeleri liginde üst sıralara yükseldi. 1975’te Mersin Fabrikası’nda üretime başlayan şirket, bugün Türkiye’yi ana büyüme üssü olarak konumlandırarak dünya pazarlarında etkinliğini artırıyor.

Dünyadaki tek tesis

Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı ve Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Umut Zenar, Çimsa’nın Sabancı sanayi kültürünün güçlü bir temsilcisi olduğunu vurguladı. Zenar, Mersin, Afyon ve Eskişehir’deki tesislerin sürdürülebilirlik odaklı teknolojiler ve katma değerli ürün portföyüyle Türkiye’ye küresel rekabet avantajı sağladığını belirtti. Mersin fabrikasının, gri çimento, beyaz çimento ve CAC üretimini aynı çatı altında gerçekleştirebilen dünyadaki tek tesis olduğuna dikkat çekti.

Beyaz çimento ve CAC’ta liderlik

Çimsa, üç kıtaya yayılan üretim ağıyla beyaz çimentoda dünyanın ikinci, kalsiyum alüminat çimentosu (CAC) alanında ise üçüncü büyük oyuncusu konumunda bulunuyor. Zenar, Türkiye’deki tesislerin bu küresel liderlik yolculuğunun temel dayanaklarından biri olduğunu ifade etti.

80 ülkeye ihracat

Şirketin ürün ve pazar çeşitliliğiyle ihracat gücünü sürekli artırdığını söyleyen Zenar, ABD’den Avustralya’ya, İtalya’dan Güney Kore’ye uzanan geniş bir coğrafyada 80’e yakın ülkeye ihracat yapıldığını belirtti. Son beş yılda Türkiye’den gerçekleştirilen yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ihracatla ülkenin katma değerli ihracat hedeflerine katkı sağlandığını vurguladı.

Yatırım ve Ar-Ge odaklı büyüme

Son beş yılda Türkiye’ye yapılan 250 milyon dolarlık yatırımın, Çimsa’nın ülkeye duyduğu güvenin göstergesi olduğunu belirten Zenar, Mersin’de devam eden ilave CAC yatırımının yılın ilk yarısında tamamlanacağını açıkladı. Ayrıca Mersin’deki Formülhane Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen ileri teknoloji ürünlerin, Çimsa’yı yapı malzemelerinde inovasyonun öncülerinden biri haline getirdiğini ifade etti.