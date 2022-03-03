Çimsa'nın atıktan türetilmiş yakıt besleme tesisi hizmete girdi

Çevresel etkiyi azaltarak sürdürülebilir bir yaşama katkı sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Çimsa’nın yeni yatırımı ‘Afyon Atıktan Türetilmiş Yakıt Besleme Tesisi’ faaliyete geçti. Çimento üretiminde fosil yakıt kullanımını azaltıp alternatif yakıt kullanarak daha sürdürülebilir bir üretim yapmak amacıyla kurulan tesiste, farklı sektörlerdeki atıklar kullanılarak bu atıkların döngüsel ekonomiye geri kazandırılması hedefleniyor.

52 milyon TL yatırım ile 9 ayda tamamlanan tesis sayesinde Çimsa’nın Afyon Fabrikası’nda kullanılan fosil yakıtlar, ilk fazda yüzde 35 oranında azalacak. Böylece atıklar ısı enerjisine dönüştürülerek enerji geri kazanımı kanalıyla çevresel etkileri minimum seviyeye düşecek.



Gerçekleştirilen yatırım ile yılda 46 bin 200 ton karbondioksitin havaya salınmasının önlenmesi hedefleniyor. Bu miktar 23 bin hektarlık orman alanının senelik karbon yakalama kapasitesine eş değer.

“Sürdürülebilirlik ajandamızda çok önemli bir adım daha attık”

Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Burak Orhun, tesise ilişkin şunları söyledi: “Topluluk vaadimiz olan ‘Sürdürülebilir bir yaşam için, öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz’ kapsamında amacımız, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarında ‘Net Sıfır’ seviyesine ulaşabilmek. Ayrıca ‘Sıfır Atık’ hedefi ile çalışmaya devam ederek, döngüsel iş modeli uygulamalarımızı artırıyoruz. Çimsa olarak, sürdürülebilir bir yaşam için özellikle fosil yakıtları ikame eden alternatif yakıtların yanı sıra yeni ve düşük karbon emisyonunu destekleyen teknolojik değişimler üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda açılışını yaptığımız Çimsa Afyon Atıktan Türetilmiş Yakıt Besleme Tesisimiz ile de sürdürülebilirlik ajandamızda çok önemli bir adım daha atmış olduk.”

“Daha rekabetçi bir çimento üretimi yapmayı hedefliyoruz”

Çimsa Genel Müdürü Umut Zenar ise, şunları aktardı: “Türkiye, Paris Anlaşması ile 2053 yılında net sıfır karbon salınımı taahhüdü verip COP26’da alınan kararları desteklediğini açıklayarak iklim krizi ile mücadelede yerini net bir şekilde aldı. Bu gelişmeler doğrultusunda, önümüzdeki süreçte döngüsel ekonominin bir parçası olmaya devam etme hedefiyle, yeşil dönüşümün gerekliliklerini yerine getirmek ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak için çok çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında, karbon ayak izinin azaltılması, enerji verimliliği, çevre dostu ürünler gibi konular üzerinde epeyce yol kat ettik. Çimsa Afyon Atıktan Türetilmiş Yakıt Besleme Tesisi ile alternatif yakıt kullanarak daha sürdürülebilir ve rekabetçi bir çimento üretimi yapmayı hedefliyoruz. Tesisimizde atıkları alternatif yakıt olarak kullanarak çevreye olan sorumluğumuzu yerine getirmek ve farklı sektörlerdeki atıkları döngüsel ekonomiye geri kazandırmak istiyoruz.”