Çimsa’nın iştiraki Afyon Çimento, net kârını yüzde 351 artırdı

Çimsa, iştiraki Afyon Çimento’nun 2021 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Afyon Çimento’nun cirosu 2020’ye göre, yüzde 53 artışla 270 milyon TL’den 413 milyon TL’ye, net kârı ise yüzde 351 artışla 17 milyon TL’den 77 milyon TL’ye yükseldi. Brüt kar marjını da bir önceki yıla göre 2 kat iyileştiren Afyon Çimento, operasyonel performansına ek olarak etkin nakit yönetimi ile borçluluğunu da bir önceki yıla göre düşürdü.

Afyon Çimento’nun finansal sonuçlarını değerlendiren Çimsa Genel Müdürü Umut Zenar, “İçinde bulunduğumuz Sabancı Topluluğu’nun uluslararası gücü ve vizyonunu arkamıza alarak faaliyet gösterdiğimiz her alanda sürdürülebilir büyüme hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin en büyük çimento üreticilerinden biriyiz. Çimsa iştiraki Afyon Çimento olarak gri çimento alanında yaptığımız yatırımlar ile Türkiye’nin en büyük gri çimento sanayicileri arasında yerimizi aldık.” dedi.

Borcu 77 milyon liraya geriledi

Afyon Çimento’nun 2021 yılında son derece başarılı finansal sonuçlar elde ettiğini belirten Zenar, “Geçen yıla göre ciromuzu yüzde 53 artırarak 413 milyon TL’ye, net karımızı ise yüzde 351 artırarak 77 milyon TL’ye yükselttik. 2020 yılı itibarıyla değişen dünya düzeni ve bundan etkilenen ekonomik koşullara rağmen 2021 yılında başarılı finansal sonuçlara imza attık. Afyon Çimento olarak gri çimento alanındaki uzmanlığımız ve yenilikçi bakış açımız ile yurt içi pazardaki etkimizi, odağımıza aldığımız ihracat fırsatları ile güçlendiriyoruz.” şeklinde konuştu.

Zenar, 2021’de bilanço yönetimi açısından da iyi bir performans sergilediklerini belirterek, borçlarının 77 milyon TL’ye gerilediğini bildirdi.

“Yarattığımız değeri artırmaya odaklanıyoruz”

Finansal sonuçlara ek olarak Afyon Çimento’nun etkin satış ve dağıtım gücü, pazar ve müşteri odaklı yaklaşımı, pazarlama aktiviteleri ile global piyasalarda aktif rol alan bir oyuncu haline geldiğini kaydeden Zenar, devamında şunları söyledi: “Afyon Çimento olarak gri çimento alanındaki uzmanlığımız ve yenilikçi bakış açımız ile, 100 milyon ton üzerinde gri çimento pazar büyüklüğü ile dünyanın en büyük gri çimento pazarlarından biri olan Amerika pazarında da yer alıyoruz. 2021 yılında hem operasyonel iyileştirmeler hem de finansal sonuçlarımızla paydaşlarımız için değer yaratmaya devam ettik; sürdürülebilirlik odaklı aksiyonlar ile yarattığımız değeri artırmaya odaklanıyoruz. 2021 yılında başladığımız alternatif yakıt besleme yatırımı ile önümüzdeki dönemde hem karbon salınımını azaltmayı hem de paydaşlarımıza ek değer yaratmayı hedefliyoruz.”