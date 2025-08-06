Çimsa’nın net satışları yılın ilk yarısında yüzde 31 arttı

Sabancı Holding iştiraki Çimsa, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin enflasyon muhasebesine uyarlanmış finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, net satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 31 artırarak 20,3 milyar TL’ye yükseltti. FAVÖK ise yüzde 15’lik artışla 3,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Türkiye ve yurt dışındaki genişleyen operasyonel ağı, maliyet yönetimi odaklı yaklaşımı ve etkin yatırım stratejileriyle dikkat çeken Çimsa, yılın ilk yarısında yüksek kapasite kullanımı, güçlü organik satış artışı ve Mannok katkısıyla güçlü bir finansal performans sergiledi.

Çimsa CEO’su Umut Zenar, “Reel büyümemizi sürdürmekten ve sektöre öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde, Mersin, Eskişehir ve ABD’de devam eden yatırımlarımızın tam kapasite devreye girmesiyle birlikte, çeşitlendirilmiş gelir yaratma kabiliyetini daha da güçlendiren, yapı malzemelerinde küresel liderliğini pekiştiren ve yeşil enerji kullanımını artıran bir Çimsa’yı hep birlikte göreceğiz” dedi.