Çin Ankara Büyükelçisi, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nı ziyaret etti

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Shaobin LIU ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Büyükelçinin ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, holding olarak artan enerji ihtiyacını öncelikle temiz ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Bu doğrultuda Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nı Ağustos 2020’de faaliyete geçirdiklerini aktaran Kalyoncu, “400 milyon dolar yatırım ile faaliyete başlayan fabrikamızda üretilen güneş panelleri ilk aşamada 1 milyar dolar yatırım ile hayata geçirilen dünyanın en büyük güneş enerjisi santrallerinden biri olan Konya’daki Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nde kullanılıyoruz.” dedi.

Açılıştan kısa bir süre sonra da kapasite artırımı kararı aldıklarını bildiren Kalyoncu, “Fabrikanın ilk aşamasından bu yana birlikte çalıştığımız Çin’in önde gelen teknoloji ve enerji şirketlerinden CETC ile yaptığımız anlaşma ile üretim kapasitemizi iki katına çıkartarak yılın son çeyreğine 1.000 MW kapasiteye ulaşma hedefi koyduk. Güneş paneli üretiminin Ar-Ge dahil tüm aşamalarını entegre şekilde tek çatı altında toplayan fabrikamızda ayrıca bu iş birliği doğrultusunda yeni geliştirilen M10 yonga plakası teknolojisi sayesinde hücre ve modül güç çıkışını yüzde 30'dan fazla artıracağız. Tüm bu gelişmeleri bir arada değerlendirdiğimizde, ingottan modüle ve M10 teknolojisine kadar güneş enerjisi üretimine dair bütün süreçleri bir arada geliştirebilen Asya dışındaki ilk şirket olma niteliğine de sahip olacağız.” şeklinde konuştu.

“Türkiye, yüksek teknoloji ihraç eden bir üs olma yolunda ilerliyor”

Türkiye ile Çin arasındaki iş birliklerinin önemine değinen Büyükelçi Shaobin LIU ise, “Kalyon Holding’in faaliyet alanlarını dinlediğimde çok etkilendim. Burada dünyada eşi benzeri olmayan bir fabrika yapılmış. İki ülke arasında stratejik iş birliğinin artarak devam edeceğine inanıyorum. Burada yapılan Ar-Ge yatırımı ve görev yapan 100 araştırmacının varlığı sadece bugüne değil çok önemli bir şekilde geleceğe yönelik vizyonu ortaya koyuyor. Türkiye sadece Asya ve Avrupa’yı bağlayan bir üretim üssü değil. Dünyada yüksek teknoloji ihraç eden bir üs olma yolunda ilerliyor. Biz her zaman yaptığımız gibi iki ülkenin iş birliği geliştirmek için firmalara desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı.