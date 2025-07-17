Çin dışında dünyada ilk! Kalyon PV’den TOPCon Plus yatırımına altyapı desteği

Ingot, wafer, güneş hücresi ve panel üretim süreçlerini Ar-Ge dahil tek çatı altında gerçekleştiren Avrupa’da ilk, dünyada ise sayılı üretim tesislerinden biri olan Kalyon PV, TOPCon Plus hücre üretim tesisiyle entegre olan yeni yatırım anlaşmasını imzaladığını duyurdu.

TOPCon Plus üretiminin kritik bir parçası olan bu yatırım, yardımcı tesisler altyapısının yeni bir bakış açısıyla oluşturulmasına odaklanıyor. 2026 yılının başında devreye alınması planlanan tesis altyapısı, 1.100 MW kapasiteli TOPCon Plus güneş hücresi üretim teknolojisinin tüm üretim süreçlerini destekleyecek şekilde planlandı.

Yerli tedarikçi geliştirmeye katkı sunacak

Kalyon PV, bu stratejik yatırım sürecinde yalnızca ileri teknolojiye değil, aynı zamanda Türkiye’nin sanayi kapasitesine de değer katmayı amaçlıyor. Her ne kadar tesis altyapısı için uluslararası bir firmayla stratejik iş birliği kurulmuş olsa da, proje bütçesinin önemli bir kısmının yerli tedarikçilere ayrılması hedefleniyor. Bu yaklaşım, Türkiye’de güneş enerjisi teknolojilerinin yerlileştirilmesine ve yüksek katma değerli üretimin yaygınlaşmasına doğrudan katkı sunuyor.

Yerli ekipman üreticilerinin projeye entegrasyonu, bu alandaki bilgi birikiminin ve teknik yetkinliklerin gelişmesine olanak tanırken, aynı zamanda sürdürülebilir ve dirençli bir tedarik zinciri kurulmasına da katkı sağlıyor. Bu sayede, benzer teknoloji yatırımlarının Türkiye merkezli olarak artmasını teşvik edecek bir zemin hazırlıyor.

"TOPCon Plus güneş hücresi üretimimiz için kritik bir adım"

Teknoloji geliştirirken sürdürülebilirliğe ve ülkemizin bu alandaki üretim kaslarının güçlendirilmesinin önemine vurgu yapan Kalyon PV Genel Müdürü Dr. İhsan Kulalı, söz konusu yatırımlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Daha verimli ürünler geliştirmemize olanak tanıyan TOPCon Plus güneş hücresi yatırımıyla eş zamanlı yürüttüğümüz Yardımcı Tesisler – Endüstriyel Tesis Altyapısı Yatırımı, Çin dışında dünyada ilk olacak TOPCon Plus güneş hücresi üretimimiz için kritik bir adımdır.

Yardımcı tesisler yatırımımız yalnızca teknolojik üstünlüğün değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik vizyonumuzun da güçlü bir yansımasıdır. Üretim hatlarımızın ve altyapımızın geleceğin teknolojileri doğrultusunda iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi, güneş teknolojilerinde daha verimli ürünler üretmemizi sağlarken; su, enerji ve insan kaynağımızın etkin ve verimli kullanımı açısından da sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmamıza önemli katkılar sunmaktadır.

Ayrıca bu yatırım sürecini, ülkemizin güneş teknolojileri ekosistemini büyütecek şekilde yerli tedarikçilerimizle birlikte yürütecek olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu yaklaşım, sadece bugünü değil; geleceğin temiz ve yerli enerji vizyonunu da birlikte inşa etme çabamızın bir parçasıdır.

Kalyon PV olarak ‘Yenilenebilir enerjide güneş gibi doğan bir Türkiye’ vizyonumuz kapsamında sadece güneş paneli üretmiyor, güneş teknolojilerinin ülkemizde gelişmesine öncülük ediyoruz.”

Çin'in dışında bir ilk: TOPCon Plus güneş hücresi yatırımı

Kalyon PV’nin geçtiğimiz aylarda duyurduğu ve Çin dışında dünyada bir ilk olan TOPCon Plus güneş hücresi üretim tesisi yatırımı, 1.100 MW üretim kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlandı. Yeni nesil yüksek verimli güneş hücreleri, aynı alandan daha fazla elektrik üretmeyi mümkün kılarken, şirketin küresel pazarlardaki rekabet gücüne de önemli katkılar sunuyor. Söz konusu yeni altyapı yatırımı, ileri teknolojiye dayalı üretimin hayata geçmesini sağlayacak en kritik bileşen olarak konumlanıyor.