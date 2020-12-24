Çin'den, Alibaba'ya antitröst soruşturması

Çin Piyasa Regülasyonu İdaresi (SAMR) Alibaba Group Holding ve bağlı ortaklığı Ant Group'un tekelci faaliyetlerine yönelik soruşturma başlattığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Ant Group yöneticileri önümüzdeki günlerde ifade vermeye çağırılacaklar.

SAMR, bu ayın başlarında Alibaba Group Holding'e geçmişteki iş anlaşmalarının detaylarını uygun şekilde açıklamadığı gerekçesi ile 500 bin yuan ceza vermişti.

Alibaba yaptığı açıklamada, piyasa regülatörleri ile işbirliği yapılacağını vurguladı.

Çin yönetimi, Alibaba Group Holdings'in Ant Group için planladığı 37 milyar dolar büyüklüğündeki halka arzı da geçen ay durdurmuştu.