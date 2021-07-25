Ciner, Galler'e 350 milyon poundluk fabrika kuracak

KERİM ÜLKER

Türk şirketlerinin yeni gözdesi Birleşik Krallık’a gidenler arasında Ciner Grubu da katıldı. Geçen yıl ilk kez Dünya Gazetesi’nde duyurduğumuz haberde enerjiden denizciliğe, medyadan cam sanayiine birçok alanda faaliyet gösteren Ciner Grubu, bu kez Brexit ile Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine giren Birleşik Krallık’a çevirdiğini, gruba bağlı Ciner Glass’ın Galler’de iki fırınlı cam ve ambalaj ile depolama alanında birden fazla tesis yatırımı yapacağını sizlerle paylaşmıştık.

2020’deki haberimizde Galler’in güney doğu kesiminde bulunan Blaenau Gwent’e bağlı Ebbw Vale kasabasındaki Rassau Sanayi Bölgesi’nde yatırım için Ciner Grubu’nun yatırımla ilgili Blaenau Gwent Kent Konseyi’ne kapsamlı bir rapor sunduğunu, onaylanması halinde 600 kişinin çalışacağı tesisin 2023’e kadar üretime başlayacağından bahsetmiştik. İşte o süreç tamamlandı ve Ciner Grubu’ndan resmi açıklama geldi.

600 kişi istihdam edilecek

Ciner Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Didem Ciner, “Güney Galler, müşterilerimizin mevcut Birleşik Krallık operasyonlarına hizmet etmek için iyi bir konumda. Karayolu ve liman altyapısına iyi erişim ve yetenekli bir yerel işgücü, Galler, Ciner’in genişlemesi için bariz bir bölge haline geliyor” dedi.

350 milyon sterlin yani bugünkü kurla 4.1 milyar TL yatırımla kurulacak olan tesisin inşaat sürecinde 450 kadar işçi çalışacak. Ciner, tesisin faaliyete geçtiğinde ise yaratılacak istihdamın ise 600 olacağını ifade etti. Yapılacak yatırım, 21.5 hektarlık alan içerisine kurulacak. 131 bin metrekarelik alanda faaliyet gösterecek tesis, Avrupa’nın en modern fabrikalarından biri olacak.