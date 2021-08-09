Ciner, We Soda’yı 5 milyar dolara satmayı planlıyor

Kerim ÜLKER

Geçtiğimiz hafta Birleşik Krallık’ta 350 milyon dolarlık yatırım için yapacağını açıklayan Ciner Grubu, önemli bir satış için görüşme başlattı. Ciner Grubu’na ait soda külü üreticisi We Soda Limited Şirketi’nin satışının masada olduğu açıklandı.

Ciner Grubu’nun 5 milyar dolar yani 43 milyar liraya düşündüğü satış için de ABD’li yatırım bankası Goldmans Sachs’a yetki verildi. İddiaların sahibi olan ABD’li medya kurumu Bloomberg’e göre Ciner Grubu’nun satış için görüşmelerini sürdürdüğü ifade ediliyor. Kimya sektörünün en önemli hammaddesinden biri olan, temizlik ürünlerinden ilaç sanayiye kadar birçok alanda kullanılan soda külü üreticisi We Soda adlı firma Türkiye’nin yanı sıra ABD’de de üretim anlamında oldukça güçlü. Zira Ciner Grubu, 2015 yılında, dünyanın en büyük soda külü üreticisini satın aldı.

Ciner Grubu şirketi Park Holding, Koreli OCI Company’nin Kuzey Amerika’daki iştiraki olan OCI Resources LP şirketinin yüzde 75 hissesinin sahibi olmuştu. Soda külü üretiminde dünyanın en büyükleri arasında yer alan ve en büyük rakiplerinden birini de bünyesine katan Ciner Grubu, bu satın almayla dünyanın en büyüğü olmuştu. Grubun dünya soda külü üretiminde yüzde 9 ile en büyük paya sahip olmasını sağlayacak bu satın alma ile Ciner, yıllık 7 milyon tonluk üretim kapasitesine ulaştı.

GALLER’E 350 MİLYON DOLAR YATIRIM

Hatırlayacağınız üzere Dünya Gazetesi’nde enerjiden denizciliğe, medyadan cam sanayiine birçok alanda faaliyet gösteren Ciner Grubu'na ait Ciner Glass’ın Galler’de iki fırınlı cam ve ambalaj ile depolama alanında birden fazla tesis yatırımı yapacağı bilgisini paylaşmıştık.

İşte yatırım planı geçen ay hayata geçti ve Ciner Grubu, Galler’in Blaenau Gwent kentinde 350 milyon dolarlık cam fabrikası kuracağını açıkladı. 600 kişinin çalışacağı tesis, 21.5 hektarlık alan içerisine kurulacak. 131 bin metrekarelik alanda faaliyet gösterecek tesis, Avrupa’nın en modern fabrikalarından biri olacak.