Çin’in enerji devinden Türkiye raporu

SPIC, Türkiye'deki Çinli şirketler tarafından gerçekleştirilen ‘Sürdürülebilir Kalkınma Raporu'nu paylaştı. Konu hakkında düzenlenen basın toplantısı, Türkiye'nin Çin Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Hakan Kızartıcı ve Çin Uluslararası İletişim ve Kültür Merkezi Uluslararası İletişim Grubu Müdürü Zhang Jinting'in katılımlarının yanı sıra raporu birlikte yazan diğer Çinli emsal 5 şirketten gelen temsilcilerle gerçekleştirildi. Ekonomist Dr. Altay Atlı ve Çin İletişim Üniversitesi profesörü Steven Dong da dahil olmak üzere Türk ve Çinli akademisyenler çevrimiçi olarak katıldı.

Yapılan açıklamaya göre rapor, Power Construction Corporation of China (PowerChina), China National Chemical Engineering Group Corporation Ltd. (CNCEC), CRRC Corporation Limited (CRRC), China Energy Engineering Group Co., Ltd (CEEC) ve China National Machinery Industry Corporation (SINOMACH) ile birlikte SPIC tarafından Çince, İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlandı. ‘Türkiye'de yeşil hedefleri gerçekleştirmek amacıyla küresel düşük karbon eğiliminde yeni fırsat arayışları' temalı Rapor, ‘Karbon zirvesi ve karbon nötrlüğü' konusundaki genel sorunlarla yakından ilgili. Rapor, Çinli şirketlerin ekonomik ve temiz enerji, iklim eylemi, endüstriyel inovasyon, saygın iş, ekonomik büyüme gibi BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) destekleme yöntemleri ve bunları gerçekleştirmede nasıl önemli bir rol oynadıklarını ortaya koyarak, bu Çinli şirketlerin ekonomi, işçi, müşteri, çevre ve kamu alanlarında sorumlulukları açısından öne çıkan ve iyi uygulamalarını ele alıyor.

Rapor hakkında değerlendirmede bulunan SPIC Yönetim Kurulu Başkanı Zu Bin, ''Son yıllarda Türkiye'de enerji, inşaat ve ulaşım alanlarında birçok Çinli şirket uzun süreli çalışmalar yürütüyor. Bu şirketlerin hepsi de kapsayıcılık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan iş birliğini destekleyen Çinli şirketlere dair olumlu bir imaj sergiledi. Rapor, Çinli şirketlerin Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma arayışının desteklenmesinin yanı sıra Çinli şirketler tarafından Türkiye'nin sürdürülebilir gelişimine halihazırda yapılan katkıların başarısının da bir göstergesi. Bu sadece iyi geçmişin bir özetini sunmakla kalmıyor, aynı zamanda karşılıklı olarak faydalı iş birliğini derinleştirmek, entegrasyonu artırmak ve gelişimin meyvelerini Türkiye'deki ilgili tarafların tümüyle paylaşmak için Çinli şirketlerin geleceği üzerinde de olumlu bir etki oluşturacaktır'' şeklinde konuştu.

Dr. Altay Atlı ve Steven Dong, yerel ekonomik kalkınma, çevre koruması ve Türkiye ve diğer ülkelerdeki insanların refahının iyileştirilmesine yönelik bağlılıklarından ötürü SPIC ve emsallerini tebrik ederek rapor hakkında yorumlarını paylaştı.

