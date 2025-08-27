Çinli Cambricon’dan rekor kâr: Gelir yüzde 4000’den fazla arttı

Çinli yarı iletken şirketi Cambricon, yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4000’den fazla artışla 2,88 milyar yuana (402,7 milyon dolar) yükselirken, net kâr ise 1,04 milyar yuan ile rekor seviyeye ulaştı.

Nvidia’ya alternatif olma hedefi

Cambricon, özellikle yapay zekâ modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılması için kritik öneme sahip çipler üreterek Nvidia’ya yerli bir alternatif olmayı hedefleyen firmalar arasında öne çıkıyor. Son dönemde artan performansı, Pekin’in yarı iletken sektörünü güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

ABD-Çin teknoloji geriliminin gölgesinde

Cambricon’daki yükseliş, Çin’in Amerikan teknolojisine bağımlılığını azaltmaya çalıştığı bir dönemde geldi. Daha önce Nvidia’nın H20 yapay zekâ çiplerinin Çin’e satışı, ABD ile yaşanan teknoloji gerilimi nedeniyle kısıtlanmıştı. Washington yönetimi, Nvidia’nın sınırlı ihracata devam etmesine izin verirken, şirketin Çin satış gelirinin yüzde 15’ini ABD hükümetiyle paylaşmasını şart koştu.

Pekin’den yerli firmalara destek

Öte yandan Pekin yönetiminin, yerel şirketlere Nvidia’nın H20 çiplerini satın almamaları yönünde baskı yaptığı iddia ediliyor. Bu durumun Cambricon gibi yerli üreticiler için yeni fırsatlar yarattığı ve şirketin rekor performansında etkili olduğu değerlendiriliyor.