Çinli Evergrande, elektrikli araç birimini satıyor

Çin'in borçları ile gündemde olan gayrimenkul kuruluşu Evergrande'nin akıllı telefon üreticisi Xiaomi ve Shenzhen merkezli kamu yatırım şirketleri ile yüzde 65 pay satmak üzere görüştüğü belirtildi.

Konuyla ilgili şirketlerden henüz bir açıklama yapılmazken, Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Evergrande New Energy Vehicle biriminin piyasa değeri 12,5 milyar dolar seviyesinde hesaplanıyor.