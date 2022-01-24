Çinli Evergrande hisseleri atama haberi sonrası yükselişe geçti

Borç yükü altındaki China Evergrande Group'un hisseleri, şirketin yönetim kuruluna bir devlet şirketi yetkilisini atamasının ardından yükseldi.

Diğer iki gayrimenkul şirketinin ise varlıklarının bir kısmını devlete ait şirketlere satması büyük bir kriz içerisinde olan gayrimenkul sektöründeki sıkıntılara devlet müdahalesenin artacağı yönünde umutları artırdı.

Evergrande şirketinin varlıklarının, şirketin de bulunduğu Guangdong eyaleti hükümetinin öncülük ettiği bir yeniden yapılandırma planı dahilinde devlet şirketleri tarafından satın alınması bekleniyor. Bir devlet şirketi yetkilisinin yönetim kuruluna atanması ise yeniden yapılandırma planında ilerleme kaydedildiğine işaret ediyor olabilir.

Evergrande'nin hisseleri, finansal istihbarat kuruluşu REDD'in, eyalet hükümetinin Mart ayına kadar Evergrande için bir borç yeniden yapılandırma planı açıklamayı hedeflediğini belirten ve Cuma günü yayımlanan raporundan da destek buldu.

Raporda, eyalet hükümetinin yabancı borç verenlerin bazı fonlarını telafi etme umutlarını artırmak için şirketin offshore varlıklarını ayırmayı ve dış borçlarını ödemek için satmayı planladığı belirtildi.

Evergrande, geçen yılın sonlarında ödenemeyen borçların ardından temerrüde düştükleri kabul edilen yaklaşık 20 milyar dolarlık uluslararası tahvil de dahil olmak üzere 300 milyar dolardan fazla borç ile dünyanın en büyük borca sahip gayrimenkul geliştirme şirketi.