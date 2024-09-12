Çinli EZVIZ temizlik robotlarıyla Türkiye pazarınd
Temizlik robotlarıyla Türkiye pazarına giriş yapan Çinli EZVIZ, bu yıl 4 milyon dolarlık satış hedefliyor. Marka, e-pazar yerlerinin yanı sıra teknoloji mağazalarında da satışa sunuldu. EZVIZ, yakın zamanda portföyündeki tüm ürünleri Türkiye pazarına getirmeyi planlıyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Akıllı ev teknolojilerinde küresel bir marka olan ve kısa süre önce akıllı güvenlik kameralarıyla Türkiye pazarına giren Çinli EZVIZ, yeni akıllı temizlik robotlarını da pazara sundu. Dünya genelinde 157 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşan marka, Türkiye’de ortalama satış rakamı 800 adet olan temizlik robotu pazarından pay almayı hedefliyor. Marka, e-ticaret kanallarının yanı sıra ulusal teknoloji marketlerinde de yerini aldı.
Uygun fiyatlı ürünlerin yanı sıra premium ürünler de sunan EZVIZ, bu yıl Türkiye pazarında 4 milyon dolarlık satış hedefliyor. Türkiye pazarına çok yeni giriş yapmalarına rağmen beklenen performansın üzerine çıktıklarını söyleyen EZVIZ Türkiye Sorumlusu Nathan Gao, “Türkiye bizim için önemli bir pazar, Türkiye’deki tüketici profili teknolojiyi yakından takip ediyor ve yeni teknolojiye hızlı uyum sağlıyor. EZVIZ’ın her eve ‘kolay görüş’ sağlayan ve hayatı kolaylaştıran, teknolojiyle entegre akıllı ev cihazlarının Türkiye pazarında önemli bir başarıya ulaşacağına inanıyoruz” dedi. Türkiye’nin büyümeye açık bir pazar olduğunu ve Türkiye’de bu yılki satış hedeflerini 4 milyon dolar olarak açıklayan Nathan Gao, önümüzdeki 5 yıl boyunca ise her yıl yüzde 50 büyüme planladıklarını kaydetti.
Tüm ürün gamı Türkiye pazarına sunulacak
“Türkiye yapılanmamız, güçlü distribütörlerimiz, satış sonrası hizmetlerimiz ve sürekli geliştirdiğimiz servis ağımızla bu pazarda güçlü bir yer edineceğimizi düşünüyoruz” diyen Nathan Gao, kısa vadede tüm ürün gamını Türkiye’de satışa sunmayı planladıklarını açıkladı. Nathan Gao, “Pazara yeni sunduğumuz akıllı temizlik robotlarımız RS20, RS2, RE4P sektöre hâkim olan global markalarla sıcak rekabet içine girerek öne çıkacağımızdan hiç kuşkumuz yok. Türkiye’de ortalama 800 bin akıllı temizlik robotu satışı gerçekleşiyor. Birçok uluslararası marka bu pastadan pay alıyor ve hedefimiz rekabetçi ürünlerimizle pazarda lider markalar arasında yer almak. Tüketiciye Trendyol, Hepsiburada gibi online satış kanalları ve Mediamarkt, Vatan gibi ulusal teknoloji marketler ile ulaşacağız” dedi.
Özel günlere özel kampanyalar olacak
EZVIZ olarak Türkiye pazarına özel kampanyaları da olacağını anlatan Gao, “Özellikle kara cuma, okula dönüş sezonu vb. sezonlara özel tekliflerimiz olacak. Ürünlerimiz öncelikle yaşam kalitesini artırmak isteyen bireylere hitap ediyor. Ürünlerimiz, günlük rutinlerinde kolaylık ve verimliliğe önem veren ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandığından, her türlü hane halkı, evcil hayvan ve çocuk sahibi olanlar da buna dahil. Geniş bir fiyat aralığı seçeneği sunuyoruz. Hem paranızın karşılığını fazlasıyla veren uygun maliyetli seçenekler hem de üst düzey özellikler arayanlar için daha gelişmiş, premium ürünler var. Bu da müşterilerimize ihtiyaçlarına ve bütçelerine en uygun ürünleri seçme esnekliği sağlıyor” diye konuştu.
Kendi paspasını kendi takıyor
Türkiye’ye giriş yapan EZVIZ akıllı temizlik robotu serisinden RS2 teknolojik yenilikleri ve fonksiyonları ile sektördeki rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Piyasadaki en gelişmiş robot süpürgelerden biri olarak gösterilen RS2, süpüren, vakumlayan ve paspaslayan tek bir üniteye sahip ve RS2 sert zeminleri ve halıları minimum insan çabasıyla derinlemesine temizliyor. RS2, paspaslarını kendi kendine takıp ve çıkarma, ıslak ve kuru temizlik, kurutma ve yeniden doldurma işlemlerini de otomatikleştiriyor.
Globalde 50 bin mağazada var
Dünya genelinde 130’dan fazla ülkede faaliyet gösteren Çin menşeili EZVIZ, 157 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşıyor. EZVIZ, Şangay borsasında işlem gören halka açık bir marka. Global arenada 10 binin üzerinde online satış kanalı ve 50 binin üzerinde mağaza üzerinden tüketici ile buluşan marka, dünya genelinde 5 ayrı global ofis ile hizmet veriyor.