Çinli EZVIZ temizlik robotlarıyla Türkiye pazarınd

Nurdoğan A. ERGÜN

Akıllı ev teknolojilerin­de küresel bir marka olan ve kısa süre önce akıllı güvenlik kameralarıyla Türkiye pazarına giren Çin­li EZVIZ, yeni akıllı temizlik robotlarını da pazara sundu. Dünya genelinde 157 milyo­nun üzerinde kullanıcıya ula­şan marka, Türkiye’de ortala­ma satış rakamı 800 adet olan temizlik robotu pazarından pay almayı hedefliyor. Marka, e-ticaret kanallarının yanı sı­ra ulusal teknoloji marketle­rinde de yerini aldı.

Uygun fiyatlı ürünlerin yanı sıra premium ürünler de su­nan EZVIZ, bu yıl Türkiye pazarında 4 milyon do­larlık satış hedefliyor. Türkiye pazarına çok yeni giriş yapmaları­na rağmen beklenen performansın üze­rine çıktıklarını söyleyen EZ­VIZ Türki­ye Sorum­lusu Nathan Gao, “Türki­ye bizim için önemli bir pa­zar, Türkiye’deki tüketici pro­fili teknolojiyi yakından ta­kip ediyor ve yeni teknolojiye hızlı uyum sağlıyor. EZVIZ’ın her eve ‘kolay görüş’ sağlayan ve hayatı kolaylaştıran, tek­nolojiyle entegre akıllı ev ci­hazlarının Türkiye pazarında önemli bir başarıya ulaşaca­ğına inanıyoruz” dedi. Türki­ye’nin büyümeye açık bir pa­zar olduğunu ve Türkiye’de bu yılki satış hedeflerini 4 milyon dolar olarak açıklayan Nathan Gao, önümüzdeki 5 yıl boyun­ca ise her yıl yüzde 50 büyüme planladıklarını kaydetti.

Tüm ürün gamı Türkiye pazarına sunulacak

“Türkiye yapılanmamız, güçlü distribütörlerimiz, sa­tış sonrası hizmetlerimiz ve sürekli geliştirdiğimiz servis ağımızla bu pazarda güçlü bir yer edineceğimizi düşünü­yoruz” diyen Nathan Gao, kı­sa vadede tüm ürün ga­mını Türkiye’de satışa sunmayı planladıkla­rını açıkladı. Nathan Gao, “Pazara yeni sun­duğumuz akıllı temiz­lik robotlarımız RS20, RS2, RE4P sektö­re hâkim olan global marka­larla sıcak re­kabet içine girerek öne çıkacağı­mızdan hiç kuşkumuz yok. Türkiye’de or­talama 800 bin akıllı temizlik robotu satışı gerçekleşiyor. Birçok uluslararası marka bu pastadan pay alıyor ve hede­fimiz rekabetçi ürünlerimiz­le pazarda lider markalar ara­sında yer almak. Tüketiciye Trendyol, Hepsiburada gibi online satış kanalları ve Medi­amarkt, Vatan gibi ulusal tek­noloji marketler ile ulaşaca­ğız” dedi.

Özel günlere özel kampanyalar olacak

EZVIZ olarak Türkiye pa­zarına özel kampanyaları da olacağını anlatan Gao, “Özel­likle kara cuma, okula dönüş sezonu vb. sezonlara özel tek­liflerimiz olacak. Ürünlerimiz öncelikle yaşam kalitesini ar­tırmak isteyen bireylere hitap ediyor. Ürünlerimiz, günlük rutinlerinde kolaylık ve ve­rimliliğe önem veren ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak üze­re tasarlandığından, her türlü hane halkı, evcil hayvan ve ço­cuk sahibi olanlar da buna da­hil. Geniş bir fiyat aralığı seçe­neği sunuyoruz. Hem paranı­zın karşılığını fazlasıyla veren uygun maliyetli seçenekler hem de üst düzey özellikler arayanlar için daha gelişmiş, premium ürünler var. Bu da müşterilerimize ihtiyaçlarına ve bütçelerine en uygun ürün­leri seçme esnekliği sağlıyor” diye konuştu.

Kendi paspasını kendi takıyor

Türkiye’ye giriş yapan EZVIZ akıllı temizlik robotu serisinden RS2 teknolojik yenilikleri ve fonksiyonları ile sektördeki rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Piyasadaki en gelişmiş robot süpürgelerden biri olarak gösterilen RS2, süpüren, vakumlayan ve paspaslayan tek bir üniteye sahip ve RS2 sert zeminleri ve halıları minimum insan çabasıyla derinlemesine temizliyor. RS2, paspaslarını kendi kendine takıp ve çıkarma, ıslak ve kuru temizlik, kurutma ve yeniden doldurma işlemlerini de otomatikleştiriyor.

Globalde 50 bin mağazada var

Dünya genelinde 130’dan fazla ülkede faaliyet gösteren Çin menşeili EZVIZ, 157 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşıyor. EZVIZ, Şangay borsasında işlem gören halka açık bir marka. Global arenada 10 binin üzerinde online satış kanalı ve 50 binin üzerinde mağaza üzerinden tüketici ile buluşan marka, dünya genelinde 5 ayrı global ofis ile hizmet veriyor.