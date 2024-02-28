Çinli Haier'den 70 milyon euroluk 'premium' yatırım

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Dünyanın en büyük beyaz eşya üreticileri arasında yer alan Haier, Eskişehir’de 2021 yılında faaliyete geçirdiği bulaşık ve kurutma fabrikalarının ardından, şimdi de 70 milyon euroluk yeni yatırımla pişirici ürünler fabrikasını ve Ar-Ge Merkezi’ni Türkiye’de açtı. Fabrikada ilk etapta ankastre fırın üretilecek. Yıllık kapasitesi 300 bin adet olan fabrikada, 5 sene içerisinde 1 milyon 200 bin adet üretime hedefleniyor.

Haeir, Eskişehir’de ürettiği ürünleri Avrupa pazarına satarak, bu bölgede liderliği hedefliyor. Haeir'in Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı tamamlanan Haier pişirici ürünler fabrikası Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Liu Shaobin, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Haier Avrupa CEO'su Yannick Fierling'in katılımı ile hizmete girdi.

İhraç merkezi de olacak

Haier Avrupa CEO'su Yannick Fierling de bugüne kadar Eskişehir’deki yatırımların 200 milyon euroya ulaştığını belirterek, "Yeni açtığımız fabrikada yapay zekâ destekli, internet bağlantısı olan, uzaktan kontrol edilebilen, ankastre fırınların üretimini yapacağız. Üretilen ürünlerin büyük bir kısmı Avrupa’ya ihraç ediyoruz. Hali hazırda Avrupa’da yüzde 8.3 pazar payı ile 4. sıradayız, küreseldeyse son 15 yıldır yüzde 17'lik pazar payı ile lider durumdayız.

Hedefimiz Avrupa'da bölgesinde lider olmak” diye konuştu. Bu hedefe Eskişehir'deki tesis ile ulaşmayı planladıklarını ifade eden Fierling, "Türkiye çok güçlü bir ortak. Kabiliyet ve kapasite anlamında yatırımlarımız devam edecek. Ayrıca, Eskişehir’de iki teknoloji merkezimiz var. Burayı sadece üretim değil teknoloji geliştirip ihraç edeceğimiz bir merkez yapacağız" diye konuştu.

Pazara yeni ürünler sunulacak

Haeir Türkiye Ticari Müdürü Gözde Küçükyılmaz ise, küçük ev aletleri pazarında da olmak istediklerini yakın zamanda Türkiye'ye yeni ürün getireceklerini bildirdi.

Perakende noktalarında da daha etkin olacaklarını kaydeden Küçükyılmaz, bugün online satıştaki 2 kurutma makinesinden birinin Haier olduğunu söyledi. Yüksek teknoloji ve yapay zekâ odaklı mühendislik sistemleri, tam otomatik üretim hattı süreçleri ile son teknoloji ankastre fırın ve ocak ürün grupların imalatının gerçekleştirileceği fabrika 56 bin metrekarelik alan üzerine konumlandı.

Yüzde 85 otomasyon ile üretim yapan fabrikada 18 robot görev alıyor. Yerlilik oranı yüzde 90’ı bulan fabrika enerjisinin tamamını 2025'te güneşten sağlayacak. Eskişehir’in 4,3 milyar dolarlık ihracatının 350 milyon dolarını gerçekleştiren Haier, yeni açılan tesisiyle oranı yukarı taşıyacak. Eskişehir’de 200'ü mühendis olmak üzere toplam bin 800 kişi istihdam eden Haier, yeni yatırım ile istihdamı 2 bin 500 kişiye ulaştı.

“Türkiye yatırımda kârlı ve güvenilir bir adres”

Haier pişirici ürünler fabrikasının açılışına konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin, rekabetçi iş ortamı, cazip teşvik paketleri, istikrarlı finansal altyapısı ve makroekonomik dengesi ile yatırımcılar için kârlı ve güvenilir bir adres olduğunu söyledi. Kacır, “Yatırım yaparak Türkiye'nin parlak geleceğine inanan her girişimci, her işletme bu kararının meyvelerini toplamaya devam edecektir.

Bizler her zaman bu ülkeye yatırım yapanın, bu ülkenin potansiyeline, insan kaynağına güvenenin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Türk beyaz eşya sanayisinin, Türkiye’nin yatırım iklimini, Ar-Ge teşviklerini, nitelikli insan kaynağını ve güçlü lojistik bağlantılarını fırsata dönüştürdüğünü ve beyaz eşya sektörünün Avrupa'da birinci dünyada ise ikinci konuma geldiğini dile getiren Kacır, "Beyaz eşya sanayiimizi, katma değerli üretime yönlendirecek ve uluslararası rekabetçiliğini güçlendirecek destek programlarını hayata geçirdik.

Bugüne kadar sektörde 464 yatırım teşvik belgesi düzenledik ve 76 milyar liralık sabit yatırımı teşvik ederek, 16 bin 200 nitelikli istihdamın önünü açtık. Ülkemiz beyaz eşya sektörünün küresel pazarda daha iyi bir konumda yer almasını sağlayan Haier Europe’un yatırımlarını da teşvik sistemimiz kapsamında destekledik.

Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin gelişiminde kilit rol üstlenen 41 teknopark firmamıza ve biri de Haier Europe’a ait olmak üzere 20 Ar-Ge merkezimize bugüne kadar 15 milyar liralık vergi avantajı sağladık” diye konuştu. Kacır, 5,5 milyar dolar ihracatla net ihracatçı konumundaki beyaz eşya sektörünün doğrudan 60 bin, dolaylı 600 bin istihdama sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'de üretilen beyaz eşya ürünleri, sanayimizin yenilikçi ruhunu, ArGe ve kalite odaklı üretimini dünyanın dört bir yanına taşıyor” dedi.

Akıllı ev aletlerine siber güvenlik standartları geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sektörün geleceğine yön veren iki önemli gündem maddesine, ikiz dönüşüm ve nesnelerin internetine odaklandıklarını ifade eden Kacır, "Ev aletlerimizin veri toplama, analiz etme kabiliyetleri ve bu veriler ışığında kararlar alması, artık ev aletlerimizin gündelik hayatımızdaki rolünün yeniden tanımlanmasına neden oluyor.

Bugün evlerimizde kullandığımız beyaz eşyaları sadece günlük işlerimizi kolaylaştıran araçlar olmanın ötesinde akıllı cihazlar olarak ifade etmemiz mümkün. Önümüzdeki dönemde, sektörümüzle işbirliği içerisinde akıllı ev aletlerinde siber güvenlik standartlarının belirlenmesi ve uygulanması için birlikte çalışacağız” şeklinde konuştu.