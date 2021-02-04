Çinli Haier’den Eskişehir’e 40 milyon Euro’luk yatırım

Beyaz eşya üreticisi Çinli Haier, Eskişehir’e 40 milyon Euro’luk fabrika yatırımı yaptı. Fabrikada, yıllık 1 milyon adet kurutma makinesi üretimi ile yaklaşık bine yakın kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Haier Europe Üretim Direktörü Mehmet Ali Karasu, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 2019 yılının aralık ayında temelleri atılan tesisin geçtiğimiz haftalarda üretime başladığını belirterek, Eskişehir’deki yerleşkenin toplam alanının 189 bin 500 metrekare, yeni tesise ayrılan alanın ise 42 bin 597 metrekare olduğunu açıkladı. 40 Milyon Euro’luk yatırım ile kentte 960 kişiye iş olanağı sağlanacağını belirten Karasu, “800’ü mavi yaka, 100’ü beyaz yaka ve 60’ı destek personeli olmak üzere toplamda 960 kişiyi istihdam etmeyi planlıyoruz. Tesisimizde ilk yıl için kapasitenin 1 milyon adet olması hedeflenmektedir. Gelecek yıllarda maksimum kapasite yılda 1 milyon 500 bin adet olacaktır” ifadelerini kullandı.

Alanında öne çıkacak

Eskişehir’deki yeni üretim tesisinin, şirketin gelişmiş Ar-Ge ve üretim yetenekleri ve birikimi ile Haier Avrupa’da en iyi ekipmanlara ve birinci sınıf üretim süreçlerine sahip, kendi sınıfı içerisindeki en iyi fabrikalarından birisi olacağını vurgulayan Karasu, “Son teknoloji ve tam otomasyonlu bir boyama hattı ve tambur hattının yanı sıra tamamen dijital ve hatasız bir kalite kontrolümüz olacak” dedi. Karasu, yıkama platformumun Eskişehir’de genişletilmesi ile tüm standart boyutlu kurutucu modelleri için yeni bir platform, özellikle HP modellerinde olmak üzere tüm kurutuculardan daha iyi performans sağlaması için yeni bir temel ile ürün gamı esnekliğinde iyileşme sağlayacağını kaydetti.

10 milyon kullanıcı hedefliyor

Şirketin, mevcut kurutucu fabrika kapasitelerini kullanarak, yıkayıcı ürünler platformunu genişletmek ve Türkiye’deki çalışanlarının becerilerini ilerletmek amacıyla yatırım için Eskişehir’i tercih ettiğini anlatan Karasu, “Bu yatırım, lojistik ve tedarik zincirini ve pazara giriş süremizi kısalttığımız, ‘tüketicilere sıfır mesafede olma’ felsefemize tamamen uygundur. Misyonumuz, 2023 yılına kadar yüzde 100 akıllı ev bağlanabilirliğinin yanı sıra 10 milyon kullanıcıya ulaşmak ve böylece Avrupa’da akıllı ev noktasında tüketicilerin birinci tercihi olmaktır. Bu hedefe ulaşmak için bölgede yapay zeka (A.I.), IoT ve yenilikçi tesislere önemli yatırımlar yapmaktayız. Yıkayıcı platformumuzun Eskişehir’de genişletilmesi bu yolcuğumuzun önemi bir kilometre taşıdır” diye konuştu. Karasu, Eskişehir’deki yatırım ile gelişmiş ürün gamı esnekliği ve ürün performansını artırmayı, kalite ve servis kolaylığında sınıfının en iyisi olmayı ve mevcut anahtar inovasyon etmenlerine yönelik daha fazla ürün geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Akıllı ev çözümleri sunuyor

Haier Smart Home’un içerisinde Candy, Hoover ve GE Appliances gibi küresel ölçekte tanınmış markaları ile büyük ev aletleri alanında dünyada birinci sırada yer aldığını belirten Karasu, Haier’in akıllı ev çözümlerinde müşterilerin ilk tercihi olmayı amaçladığını ifade etti. Karasu, “Haier, şirketin Avrupa’da bu yeni nesnelerin interneti çağında doğrudan kullanıcılara ve onların hizmetine bağlı olan bir ev yaratmak için, müşterilerinin kişiselleştirilmiş akıllı ürünlere yönelik artan taleplerini daha iyi karşılamasına olanak tanıyacak üretim kapasitesi getirmektedir” dedi.