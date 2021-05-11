Çinli Manbang ABD’deki halka arzından 20-30 milyar dolar bekliyor

The Full Truck Alliance ya da Manbang olarak bilinen uygulama, kamyoncular ile mal taşıtmak isteyen kişiler arasında köprü oluşturuyor. Şirket çalışma modeli nedeniyle kamyon sektörünün Uber'i olarak da adlandırılıyor.

CNBC’nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre şirket halka arzda 1,5 milyar dolar gelir elde etmeyi ve toplam 20-30 milyar dolar değerlemeye ulaşmayı hedefliyor.

2017 yılında kamyonculuk hizmeti veren platformlar Yunmanman ve Huochebang’in birleşmesiyle kurulan The Full Truck Company’nin gelir elde etme modeli, üyelik ücretleri ve Uber gibi komisyonlardan oluşuyor.

Şirket kasım ayında SoftBank ve Tencent gibi yüksek profilli yatırımcılardan 1,7 milyar dolar fon toplamıştı.

Şirket, sıkı rekabetin olduğu Çin lojistik sektöründe Huolala gibi rakiplerle mücadele ederken, Alibaba ve Tencent gibi devler de kendi lojistik faaliyetlerini geliştirme çalışmaları yapıyor.