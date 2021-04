Çinli metal devlerinden son yılların en yüksek karı

Takip Et

Çinli aluminyum üreticisi Chalco ve bakır üreticisi Jiangxi Copper, 2021 yılının ilk çeyreğinde son yılların en yüksek çeyrekik karlarını açıkladı.

Chalco'dan 5 yılın en yüksek karı



Aluminum Corp of China Ltd (Chalco), ilk çeyrekte net karının geçen yılın aynı dönemine göre dört kattan fazla arttığını açıkladı. Şirket, alüminyum fiyatlarının on yılın zirvesine çıkması ve üretimin artmasının bilençoya yansıdığını belirtti.

Devlet kontrolündeki şirket, ilk çeyrekte 966,7 milyon yuan (149 milyon dolar) ile 2015'in dördüncü çeyreğinden beri en yüksek net karı elde etti.

Chalco ilk çeyrekte gelirin yıllık %32,6 artarak 52,6 milyar yuan olduğunu açıkladı. Bu dönemde alüminyum fiyatları %20,4 arttı, üretim ise %2,1 artarak 970.000 ton oldu.

Çinli Jiangxi Copper, 6 buçuk yılın en iyi çeyreklik karını açıkladı

Çin'in en büyük bakır üreticisi Jiangxi Copper, bu yılın ilk çeyreğinde net karının, geçen yılın aynı dönemine göre beş kattan fazla arttığını açıkladı. Şirket, bakır fiyatlarının yükselmesi nedeniyle 2014'ten beri en iyi çeyreklik karı elde ettiğini bildirdi.

Nanchang merkezli şirletin ilk çeyrekte net karı 859,4 milyon yuan

(132,5 milyon dolar) oldu. Verilere göre geçen yıla göre artış %436,3 gerçekleşti ve 2014'ün üçüncü çeyreğinden beri en iyi çeyreklik performans oldu.

Şirketin geliri ise %81,5 artarak 102 milyar yuan oldu.