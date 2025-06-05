Çinli otomobil üreticisi Eskişehir'de üretim yapacak

Çinli otomotiv firması, Türkiye’deki üre­tim hedefleri doğrultusun­da Urzema Holding bünye­sindeki Urzat Otomotiv AŞ aracılığıyla Eskişehir Or­ganize Sanayi Bölgesi’nde (EOSB) 13 bin metreka­resi kapalı 38 bin metre­kare alana sahip bir tesisi kiraladı. Makinelerin yer­leştirilmesinin ardından Çin’den getirilecek oto­mobil aksamlarının mon­tajıyla üretime başlayacak firma, ilk etapta içten yan­malı motorlu SUV araçları eylül ayında banttan indir­meyi hedefliyor. Daha son­ra hibrit ve elektrikli araç üretimi yapmayı planla­yan şirket, Türkiye pazarı­nın ardından ihracata yö­nelmeyi amaçlıyor.

Eskişehir Organize Sa­nayi Bölgesi Yönetim Ku­rulu Başkanı Nadir Küpe­li, yatırımın kente kazan­dırılması için ellerinden geleni yapmaya gayret et­tiklerini söyledi. Küpeli, Eskişehir’in ihracatında yüksek teknoloji ürünle­rinin oranının yüzde 33 civarında olduğuna işa­ret ederek, “Bu otomobille beraber 2027 yılı sonrası ihracata başladığımız za­man bu oranların daha da yüksek rakamlara gelece­ğinden eminiz. Firmalar Eskişehir’e güvensinler, gelsinler. Eskişehir Orga­nize Sanayi Bölgesi yöne­timi olarak her türlü des­teği vermeye hazırız” ifa­desini kullandı.

“Montaj tesisiyle yatırımı başlatacağız”

Urzema Holding AŞ CE­O'su Murat Ertaş da fabri­kayı Eskişehir’e kurarken kentin çok uzun yıllardır var olan motor üretebilme DNA’sından yararlanmak istediklerine dikkati çekti. “Eskişehir, uçak, helikop­ter ve buzdolabı motorla­rı üretilen bir kentimiz. Bu noktadan hareketle, bura­da yetişmiş iş gücünü geliş­tirmek adına önce bir mon­taj tesisiyle yatırımı başlat­mak istiyoruz” diyen Ertaş, şöyle konuştu: “Yerel halkın buna teveccüh gösterip bi­zim kurumlarla geliştirdiği­miz eğitim programlarıyla, nitelikli ve geleceğe yöne­lik daha büyük fabrika yatı­rımlarımızda geleceğin us­tabaşılarını ve formenlerini yetiştirmek istiyoruz. Bunu da bölgesel olarak yapmak istiyoruz. Şu an için ‘birin­ci faz’ dediğimiz yatırım, montaj. Burada bile yerlilik oranlarımız şu anda yüzde 20-25 seviyelerinde. BAma­cımız bu oranı önümüzdeki 3 yıl içerisinde yüzde 50-51 seviyelerine çekerek bu ya­tırımın salt bir montaj değil, aynı zamanda hem bölgesel hem Türkiye içindeki diğer paydaşlara ekonomik katkı sağlayan bir seviyeyi gelme­sini arzuluyoruz.”

Ertaş, 3 yıl sürmesini ön­gördükleri birinci fazda 9 bin araç montajı yapmayı planladıklarını bildirerek, “A’dan Z’ye bir otomobil üre­timine geçtiğimizde, ikinci fazda 100-150 bin araç üre­tim kapasitesine ulaşaca­ğız” dedi.