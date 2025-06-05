Çinli otomobil üreticisi Eskişehir'de üretim yapacak
Çin merkezli otomotiv firması SWM Motors, Eskişehir’deki tesislerinde montajlayacağı ilk aracı eylül ayında banttan indirmeyi planlıyor.
Çinli otomotiv firması, Türkiye’deki üretim hedefleri doğrultusunda Urzema Holding bünyesindeki Urzat Otomotiv AŞ aracılığıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde (EOSB) 13 bin metrekaresi kapalı 38 bin metrekare alana sahip bir tesisi kiraladı. Makinelerin yerleştirilmesinin ardından Çin’den getirilecek otomobil aksamlarının montajıyla üretime başlayacak firma, ilk etapta içten yanmalı motorlu SUV araçları eylül ayında banttan indirmeyi hedefliyor. Daha sonra hibrit ve elektrikli araç üretimi yapmayı planlayan şirket, Türkiye pazarının ardından ihracata yönelmeyi amaçlıyor.
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yatırımın kente kazandırılması için ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini söyledi. Küpeli, Eskişehir’in ihracatında yüksek teknoloji ürünlerinin oranının yüzde 33 civarında olduğuna işaret ederek, “Bu otomobille beraber 2027 yılı sonrası ihracata başladığımız zaman bu oranların daha da yüksek rakamlara geleceğinden eminiz. Firmalar Eskişehir’e güvensinler, gelsinler. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi yönetimi olarak her türlü desteği vermeye hazırız” ifadesini kullandı.
“Montaj tesisiyle yatırımı başlatacağız”
Urzema Holding AŞ CEO'su Murat Ertaş da fabrikayı Eskişehir’e kurarken kentin çok uzun yıllardır var olan motor üretebilme DNA’sından yararlanmak istediklerine dikkati çekti. “Eskişehir, uçak, helikopter ve buzdolabı motorları üretilen bir kentimiz. Bu noktadan hareketle, burada yetişmiş iş gücünü geliştirmek adına önce bir montaj tesisiyle yatırımı başlatmak istiyoruz” diyen Ertaş, şöyle konuştu: “Yerel halkın buna teveccüh gösterip bizim kurumlarla geliştirdiğimiz eğitim programlarıyla, nitelikli ve geleceğe yönelik daha büyük fabrika yatırımlarımızda geleceğin ustabaşılarını ve formenlerini yetiştirmek istiyoruz. Bunu da bölgesel olarak yapmak istiyoruz. Şu an için ‘birinci faz’ dediğimiz yatırım, montaj. Burada bile yerlilik oranlarımız şu anda yüzde 20-25 seviyelerinde. BAmacımız bu oranı önümüzdeki 3 yıl içerisinde yüzde 50-51 seviyelerine çekerek bu yatırımın salt bir montaj değil, aynı zamanda hem bölgesel hem Türkiye içindeki diğer paydaşlara ekonomik katkı sağlayan bir seviyeyi gelmesini arzuluyoruz.”
Ertaş, 3 yıl sürmesini öngördükleri birinci fazda 9 bin araç montajı yapmayı planladıklarını bildirerek, “A’dan Z’ye bir otomobil üretimine geçtiğimizde, ikinci fazda 100-150 bin araç üretim kapasitesine ulaşacağız” dedi.