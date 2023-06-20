Çinli Skyworth ile Ulubaşlar batarya fabrikası kuracak

Ulu Motor distribütörlüğüyle Türkiye pazarına giren Skyworth, yatırımlarına devam ediyor. Geçen yıl Çin'in Jiangsu eyaletinde 1,2 GWh kapasiteye sahip batarya fabrikası açan marka, bu hamleyle küresel pazardaki rekabette öne çıktı.

Çin'de 22 bin metrekarelik tesiste bir batarya modülü ve iki batarya paketi üretim hattı kuran marka, 2023'te 170 milyon dolarlık batarya üretmeyi hedefliyor. Skyworth, yatırım faaliyetleri kapsamında Türkiye'de batarya geliştirmek ve üretim fabrikası açmak için Ulu Motor ile anlaştı. Anlaşmaya göre, 2024'ün ilk çeyreğine kadar 800 + 4C mimari ye sahip batarya üretim fabrikası açılacak. Bataryalar ile şarj gücü 120kw’den 480kw’ye yükselecek, bu da 8 dakikada yüzde 0 ila 80 doluluğa ulaşmasını sağlayacak.

25 milyon dolarlık yatırım

Her iki grup bu ortak proje için toplamda 25 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirecekler. Skywell Türkiye CEO'su Mahmut Ulubaş, Skywell'in yeni nesil araçlar alanında elde ettiği tecrübesiyle tasarladığı ET5'in talebi karşılayabilecek sayıda üretildiğini söyledi. Ulubaş, "86 kwh yüksek kapasiteli bataryası sayesinde, şehir içinde 642 kilometreye kadar menzil sunabilen ET5'in 0'dan 100 kilo metre hıza ulaşması 7,9 saniye sürüyor" dedi.

Sarıda elektrikli araç var

Bataryannı, özellikle otomotiv pazarının dönüşümünde anahtar unsur olduğunu belirten Ulubaş, “Bu teknolojiyi burada üretmek Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak, ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. Ayrıca Skywell'in 3 sene içerisinde piyasaya sürmeye planladığı yeni modellerinin de Türkiye'de üretilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Onunla ilgili de olumlu gelişmeler beklemekteyiz" dedi.

Skywell Kurucu Ortağı ve CEO'su Wu Longba da Ulu Motor ile yatırımlar konusunda yakın çalıştıklarından bahsetti. Longba, “Türkiye'de bir araç üretim hattı kurmayı, yedek parça tedarik sistemini Türkiye'ye getirmeyi ve bazı parçaların üretimini burada yapmayı da planlarımız arasına koyduk” diye konuştu.