Çinli SMIC Wall Street’ten çekiliyor

Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), OTC Markets Group'un menkul kıymetleri SMICY ve SIUIF'in bekleyen silinmelerini iptal ettiğini ve 11 Ocak'ta açılış öncesi OTCQX piyasasında eski haline getireceğini söyledi.

SMIC, OTC Markets Group'a düzenleyici tarafından, şirketin menkul kıymetlerinin OTCQX'ten çıkarılması için ABD başkanından alınan bir emrin "yürürlüğe girme tarihine ilişkin pozisyonlarını değiştirdiklerini" bildirdiğini söyledi.

Açıklamaya göre, SMIC menkul kıymetleri OTCQX'te 1 Şubat'a kadar işlem görecek. Şirket daha önce, menkul kıymetlerinin 6 Ocak'ta kapanış işlemleri sonrasında piyasadan çekileceğini açıklamıştı.