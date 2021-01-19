Çinli Tecno Mobile, Türkiye'de üretime başlıyor

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üretici markalarından Tecno Mobile, Türkiye’de yerli üretim için 25 milyon dolardan fazla yatırım yapacak. Tecno, üretim planlaması için gerekli adımları attı ve ilk yerli Tecno, mart ayı içinde üretilmiş olacak.



Marka, bu yatırım hamlesiyle Türk pazarında önemli bir oyuncu olma kararlılığını da ispatlamak istiyor. Dünyada çok iyi tanınan, Manchester City gibi birçok dünya markasının global sponsoru olan Tecno, aralık ayında Türk pazarı ile 3 modeli sayesinde tanışmıştı. Hemen ardından Türkiye’deki yerli ortağı ile birlikte, üretim sürecini başlatarak, Türk tüketicisinin yakından tanıdığı, tercih ettiği, yerli bir marka olmak istiyor. İstanbul Pendik’te olacağı anlaşılan fabrika, öncelikli olarak Türk tüketicisinin hem fiyat hem kalite beklentilerine hizmet vermek için ve aynı zamanda Avrupa pazarına dağıtım sağlayacak bir üretim üssü olmak için kuruluyor.

