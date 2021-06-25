Çinli teknoloji şirketinden Türkiye’ye fabrika kurma planı

Philips, Dyson, Kyocera ve Corsair gibi küresel markaların Türkiye partneri olan Boğaziçi Holding iştiraki Boğaziçi Bilgisayar ile Çin merkezli router, modem ve switcher üreticisi H3C’nin imzaladıkları distribütörlük anlaşması fiziki yatırıma dönüşüyor.

Çinli teknoloji şirketi, Türkiye’deki partneriyle en az 200 kişinin istihdam edileceği fabrika yatırımında karar aşamasına geldi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Boğaziçi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tecdelioğlu, muhtemel yatırımın gerçekleşmesi halinde Türkiye’nin kazanacağını söyledi. Çinli şirketinin Türkiye’ye yatırım düşüncesinin H3C ile birlikteliklerinin en başından beri gündemde olduğunu belirten Tecdelioğlu, yaklaşık 2 yıl önce başlayan iş ortaklıklarında başarılı projelere imza attıklarını kaydetti.

Yatırım Marmara Bölgesi civarında olacak

Türkiye'nin H3C’nin Çin’den sonra en fazla büyüme sergilediği ülkelerin başında geldiğine dikkat çeken Tecdelioğlu, "Bu durum sürecin en başından beri hayata geçirmek istediğimiz üretim yatırımımızın gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Çinli bir teknoloji devinin Türkiye’de fiziki yatırımı düşünmesi hem sektörümüz hem de ülkemiz için büyük bir anlam taşıyor. Muhtemel yatırım Marmara Bölgesi civarında gerçekleşecek. Fabrikanın hayata geçmesiyle Türkiye, H3C’nin bölgedeki üretim üssü olacak. Bu, Türkiye’nin bölge ülkelere yüksek teknoloji ürünlerin ihracatını gerçekleştirmesi anlamına geliyor. H3C’nin ülkemize güveni tam. Bu yatırımın önemi bizler için büyük. İstikrarlı büyüme için üretmekten ve ürettiğimizi ihraç etmekten başka şansımız yok.” değerlendirmesini yaptı.

“Öncelikli ülkemiz Türkiye”

H3C Uluslararası Ticaret Başkan Yardımcısı Richard Xie ise, geçen yıl global pazarda yüzde 166’lık büyüme kaydettiklerini bildirdi.

Türkiye ile Çin arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki ilişkilerin her geçen yıl güçlendiğine işaret eden Xie, şunları söyledi: "Avrupa, Asya ve Afrika pazarlarının tam ortasında yer alan bir ülkeden söz ediyoruz. Dinamik nüfus ve son yıllarda artan teknoloji yatırımları Türkiye’yi yatırımda tercih etmemizde etken faktörler. Toplantımızın ana gündemini Boğaziçi Holding ile gerçekleştirmeyi planladığımız ortak yatırım oluşturdu. Bu yıl öncelikli hedeflerimiz arasında yurtdışı pazarlardan gelen talepler doğrultusunda H3C ürün gamını genişletmek var. Türkiye, globalde öncelikli ülkelerimiz arasında yer alıyor. Türkiye pazarına yatırım yapmaya ve iş ortaklarımıza destek olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.