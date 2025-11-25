Çinli Tromox, Türkiye’de elektrikli motosiklet üretimine başlıyor
Tromox, Çin dışındaki ilk üretim tesisini Aydın’ın Nazilli ilçesinde kurarak 2026’da seri üretime başlayacak. Şirket, M05 modeliyle Türkiye’de elektrikli motosiklet üretimine adım atarken kısa sürede ihracat seviyesinde yerlilik oranına ulaşmayı hedefliyor. Türkiye’de hızla büyüyen elektrikli motosiklet pazarında Tromox’un hedefi ilk yılda 10 bin adet satış.
Özlem SARSIN-İZMİR
Çinli elektrikli motosiklet üreticisi Hangzhou Tromox Technology Co. LTD., Aydın’ın Nazilli ilçesinde üretime geçmeye hazırlanıyor. Tromox’un Türkiye ve Kanada distribütörü Görgülü Tromox Elektrikli Araçlar A.Ş ile Türkiye’de üretim için işbirliği yapan marka, 2026 yılının ocak ayında ilk ürünlerini banttan indirecek. Görgülü Tromox Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Yağız Türkbey Görgülü, Tromox’un Çin dışındaki ilk üretim faaliyetini Türkiye’de hayata geçirme kararından memnun olduklarını belirterek, Nazilli’deki üretim tesisinin markanın bölgesel operasyonlarında önemli bir üs olacağını kaydetti.
Ocak ayında üretime başlayacak
İlk etapta Tromox’un B ve A1 ehliyetleriyle kullanılabilen M05 modelini üreteceklerini söyleyen Görgülü, önümüzdeki 1,5 yıl içinde ürün yelpazesini genişleteceklerini ve ihracat için gerekli yerlilik oranına ulaşacaklarını ifade etti. Görgülü, “Tromox, 2022 yılından beri Türkiye pazarında ürünleriyle zaten yer alıyordu. Hükümetin ekonomi politikaları doğrultusunda ithalatta bazı kısıtlamaların uygulanması, Tromox ile en başından beri planlarımız arasında olan Türkiye’de üretim kararımızı öne almamıza vesile oldu. Bu kapsamda Tromox artık Türkiye’de üretici kimliğiyle faaliyet gösterecek” dedi. Uluslararası normlara uygun tüm sertifika ve akreditasyon çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Görgülü, gerekli tüm izinlerin de alındığını belirtti. Ocak ayında üretime başlayacaklarını dile getiren Görgülü, “İlk fazda, Nazilli’de 10.000 m2 kapalı alana sahip ve halihazırda motosiklet üretimi yapan DSIGN Endüstriyel Reklam A.Ş ile işbirliği içinde seri üretimi gerçekleştireceğiz. Nazilli, motosiklet üretiminde gelişmiş ve nitelikli iş gücüne sahip bir bölge. Lojistik açıdan da avantajlı; Türkiye’de en fazla motosiklet satışının yapıldığı illerin ortasında yer alıyor. Bodrum, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa ve genel olarak Ege Bölgesi satışlarda başı çekiyor” dedi.
Zamanla yerlilik oranı artacak
Çin’de üretilen ve dünya genelinde satılan Tromox modellerini Türkiye’de “sıfır hata” ile üretmeyi hedeflediklerini belirten Görgülü, motosikletin mukavemeti yüksek çelik şasisini Türkiye’de üreteceklerini söyledi. “İlk etapta batarya ve motor gibi kritik aksamlar Çin’den gelecek. Zamanla yerlilik oranını artıracağız. İzmir ve Ege Bölgesi yan sanayi açısından çok gelişmiş; bu yapıyı sürece yavaş yavaş entegre edeceğiz. Kısa sürede ihracat yapacak yerlilik seviyesine ulaşacağız” dedi.
İlk aşamada tek model üretilecek
Yüzde 100 elektrikli M05 modelinin B ve A1 sınıfı ehliyetle kullanılabileceğini vurgulayan Görgülü, “Motosiklette yüksek sınıf lityum iyon batarya kullanılacak. Piyasadaki ortalama elektrikli motosikletler jel akü ile çalışıyor ve menzilleri ile performansları düşük. Tromox M05’in 1500 döngü seviyesindeki bataryası, beş yıl sonra dahi kapasitesinin yüzde 80’ini koruyor; yani uzun ömürlü bir batarya yapısı sunuyor” diye konuştu. Tromox’un Türkiye’nin yedi bölgesinde yetkili servis ağı bulunduğunu ifade eden Görgülü, yeni yatırımla birlikte hem servis hem de bayi sayısını artıracaklarını söyledi. Türkiye’de motosiklet kullanımının son yıllarda hızla arttığını belirten Görgülü, bu büyümenin elektrikli segmenti de ciddi şekilde desteklediğini kaydetti.
Cross segmentinde yerli üretim planı
Elektrikli cross motosikletlerin dünyada yükselen bir trend olduğunu belirten Görgülü, “Geçen yıl Türkiye’de plakalandırılabilir ilk elektrikli cross motorunu getirdik. Ancak ithalat kısıtlamaları nedeniyle şu anda getiremiyoruz. Avantajımız üretime başlıyor olmamız. Orta vadede Türkiye’de bu segmentte ilk yerli üretimi biz yapacağız” dedi.
Elektrikli motosiklette pay yüzde 30’a çıktı
Türkiye’de yalnızca 2023 yılında 1,2 milyon motosikletin trafiğe tescil edildiğini hatırlatan Görgülü, “Son üç yılda trafiğe tescil edilen motosiklet sayısı, son 30 yıldaki toplamdan daha fazla. Avrupa’daki tüm ülkeleri geride bırakıyoruz; muazzam bir tablo” dedi. 2024 sonunda elektrikli araç ve motosiklet ithalatına getirilen kısıtlamaların sektörü yerli üretime yönlendirdiğini belirten Görgülü, “Türkiye’de üretirsen satabilirsin denildi ve bu doğru bir karar. Çünkü hem güçlü bir yan sanayimiz hem de bu pazarı karşılayacak kapasitemiz var. Tromox da Türkiye’nin üretim gücüne hayran kaldı; beklediklerinden daha büyük bir potansiyel gördüler” diye konuştu. Geçen yıl trafiğe tescil edilen motosikletlerin yüzde 17’sinin elektrikli olduğunu söyleyen Görgülü, TÜİK’e göre 2024’ün ilk sekiz ayında bu oranın yüzde 30’a yükseldiğini bildirdi. Görgülü sözlerine şu şekilde devam etti: “Yıl sonunda 270–300 bin elektrikli motosiklet satışı beklenirken, Tromox’un hedefi kendi segmentinde yaklaşık 100 bin adetlik pazarın yüzde 10’una ulaşmak.” “İlk yılımızda 10 bin adet satış hedefliyoruz” diyen Görgülü, ürünlerinin uzun süre sorunsuz kullanılmasını amaçladıklarını, ilerleyen süreçte hem model çeşitliliğini artıracaklarını hem de ihracata yöneleceklerini ifade etti. Hedef pazarlar arasında Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu, Afrika ve Doğu Avrupa’nın olduğunu söyledi.