Çinli Tromox, Türkiye’de elektrikli motosiklet üretimine başlıyor

Özlem SARSIN-İZMİR

Çinli elektrikli motosiklet üreticisi Hangzhou Tro­mox Technology Co. LTD., Aydın’ın Nazilli ilçesinde üretime geçmeye hazırlanıyor. Tromox’un Türkiye ve Kanada distribütörü Görgülü Tromox Elektrikli Araç­lar A.Ş ile Türkiye’de üretim için işbirliği yapan marka, 2026 yılının ocak ayında ilk ürünlerini bant­tan indirecek. Görgülü Tromox Kurucu Ortağı ve Yönetim Kuru­lu Başkanı Yağız Türkbey Görgülü, Tromox’un Çin dışındaki ilk üre­tim faaliyetini Türkiye’de hayata geçirme kararından memnun ol­duklarını belirterek, Nazilli’deki üretim tesisinin markanın bölge­sel operasyonlarında önemli bir üs olacağını kaydetti.

Ocak ayında üretime başlayacak

İlk etapta Tromox’un B ve A1 ehliyetleriyle kullanılabilen M05 modelini üreteceklerini söyleyen Görgülü, önümüzdeki 1,5 yıl için­de ürün yelpazesini genişletecek­lerini ve ihracat için gerekli yerlilik oranına ulaşacaklarını ifade etti. Görgülü, “Tromox, 2022 yılından beri Türkiye pazarında ürünleriy­le zaten yer alıyordu. Hükümetin ekonomi politikaları doğrultusun­da ithalatta bazı kısıtlamaların uy­gulanması, Tromox ile en başın­dan beri planlarımız arasında olan Türkiye’de üretim kararımızı öne almamıza vesile oldu. Bu kapsam­da Tromox artık Türkiye’de üreti­ci kimliğiyle faaliyet gösterecek” dedi. Uluslararası normlara uygun tüm sertifika ve akreditasyon ça­lışmalarını tamamladıklarını ifade eden Görgülü, gerekli tüm izinlerin de alındığını belirtti. Ocak ayında üretime başlayacaklarını dile geti­ren Görgülü, “İlk fazda, Nazilli’de 10.000 m2 kapalı alana sahip ve ha­lihazırda motosiklet üretimi yapan DSIGN Endüstriyel Reklam A.Ş ile işbirliği içinde seri üretimi ger­çekleştireceğiz. Nazilli, motosik­let üretiminde gelişmiş ve nitelikli iş gücüne sahip bir bölge. Lojistik açıdan da avantajlı; Türkiye’de en fazla motosiklet satışının yapıldı­ğı illerin ortasında yer alıyor. Bod­rum, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa ve genel olarak Ege Bölgesi satış­larda başı çekiyor” dedi.

Zamanla yerlilik oranı artacak

Çin’de üretilen ve dünya gene­linde satılan Tromox modellerini Türkiye’de “sıfır hata” ile üretme­yi hedeflediklerini belirten Gör­gülü, motosikletin mukavemeti yüksek çelik şasisini Türkiye’de üreteceklerini söyledi. “İlk etap­ta batarya ve motor gibi kritik ak­samlar Çin’den gelecek. Zamanla yerlilik oranını artıracağız. İzmir ve Ege Bölgesi yan sanayi açısın­dan çok gelişmiş; bu yapıyı sürece yavaş yavaş entegre edeceğiz. Kısa sürede ihracat yapacak yerlilik se­viyesine ulaşacağız” dedi.

İlk aşamada tek model üretilecek

Yüzde 100 elektrikli M05 mode­linin B ve A1 sınıfı ehliyetle kulla­nılabileceğini vurgulayan Görgülü, “Motosiklette yüksek sınıf lityum iyon batarya kullanılacak. Piyasa­daki ortalama elektrikli motosik­letler jel akü ile çalışıyor ve men­zilleri ile performansları düşük. Tromox M05’in 1500 döngü sevi­yesindeki bataryası, beş yıl sonra dahi kapasitesinin yüzde 80’ini ko­ruyor; yani uzun ömürlü bir batar­ya yapısı sunuyor” diye konuştu. Tromox’un Türkiye’nin yedi böl­gesinde yetkili servis ağı bulundu­ğunu ifade eden Görgülü, yeni ya­tırımla birlikte hem servis hem de bayi sayısını artıracaklarını söyle­di. Türkiye’de motosiklet kullanı­mının son yıllarda hızla arttığını belirten Görgülü, bu büyümenin elektrikli segmenti de ciddi şekilde desteklediğini kaydetti.

Cross segmentinde yerli üretim planı

Elektrikli cross motosikletlerin dünyada yükselen bir trend olduğunu belirten Görgülü, “Geçen yıl Türkiye’de plakalandırılabilir ilk elektrikli cross motorunu getirdik. Ancak ithalat kısıtlamaları nedeniyle şu anda getiremiyoruz. Avantajımız üretime başlıyor olmamız. Orta vadede Türkiye’de bu segmentte ilk yerli üretimi biz yapacağız” dedi.

Elektrikli motosiklette pay yüzde 30’a çıktı

Türkiye’de yalnızca 2023 yılında 1,2 milyon motosikletin trafiğe tescil edildiğini hatırlatan Görgülü, “Son üç yılda trafiğe tescil edilen motosiklet sayısı, son 30 yıldaki toplamdan daha fazla. Avrupa’daki tüm ülkeleri geride bırakıyoruz; muazzam bir tablo” dedi. 2024 sonunda elektrikli araç ve motosiklet ithalatına getirilen kısıtlamaların sektörü yerli üretime yönlendirdiğini belirten Görgülü, “Türkiye’de üretirsen satabilirsin denildi ve bu doğru bir karar. Çünkü hem güçlü bir yan sanayimiz hem de bu pazarı karşılayacak kapasitemiz var. Tromox da Türkiye’nin üretim gücüne hayran kaldı; beklediklerinden daha büyük bir potansiyel gördüler” diye konuştu. Geçen yıl trafiğe tescil edilen motosikletlerin yüzde 17’sinin elektrikli olduğunu söyleyen Görgülü, TÜİK’e göre 2024’ün ilk sekiz ayında bu oranın yüzde 30’a yükseldiğini bildirdi. Görgülü sözlerine şu şekilde devam etti: “Yıl sonunda 270–300 bin elektrikli motosiklet satışı beklenirken, Tromox’un hedefi kendi segmentinde yaklaşık 100 bin adetlik pazarın yüzde 10’una ulaşmak.” “İlk yılımızda 10 bin adet satış hedefliyoruz” diyen Görgülü, ürünlerinin uzun süre sorunsuz kullanılmasını amaçladıklarını, ilerleyen süreçte hem model çeşitliliğini artıracaklarını hem de ihracata yöneleceklerini ifade etti. Hedef pazarlar arasında Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu, Afrika ve Doğu Avrupa’nın olduğunu söyledi.