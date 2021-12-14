Çinli Viomi, Sunny ile yerli üretime geldi

Türkiye'nin önemli üreticilerinden Sunny Elektronik, Sunny Reddot, Good Design, IF gibi çok sayıda uluslararası tasarım ödülü sahibi Viomi IoT@Home ile ürün geliştirme, üretim, satış ve dağıtım alanlarında partnerlik anlaşması imzaladı. Robot süpürge üretimine başladıklarını duyuran Sunny Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, Robot süpürgelerin erişilebilir fiyatlarla 2022 ilk çeyrekte iç piyasada olacağını, sonra da Avrupa pazarına açacaklarını söyledi.



Türkiye’nin en büyük 3 elektronik üreticisinden biri olarak, 110 bin metrekare kapalı alanda, bin 500’den fazla çalışanıyla üretim yaptıklarını hatırlatan Atmaca, “Çin’in lider teknoloji firmalarından biri olan Viomi ile kurduğumuz stratejik ortaklık anlaşması, Viomi Akıllı Robot Süpürgelerin ürün geliştirme, montaj, üretim, satış-dağıtım alanlarında Sunny’i yetkili kılıyor.” dedi.

2022 yılının ilk çeyreğinde Viomi Akıllı Robot Süpürgelerinin tüketici ile buluşacağını, önce iç piyasada sonra Avrupa pazarında satışa sunacaklarını da sözlerine ekledi.

Sesli komutla çalışıyor

Atmaca Alpha 2 Pro, V5, V5 Pro adıyla piyasaya sürülecek ilk ürünler hakkında şu bilgileri verdi: “Alpha 2 Pro, V5 ve V5 Pro Modellerinin üretimi ve V2 Pro’nun pazarlama ve lojistiği ilk defa Türkiye’de Sunny tarafından yapılacak. Alpha 2 Pro, 4000 PA emiş gücü ve 5200 mAh batarya kapasiteye ayrıca Lidar sensör teknolojisi ile engellerden kaçınma özelliğine de sahip. Halı algılama özelliği ve otomatik toz boşaltma ünitesiyle de bir ay boyunca eller serbest temizliğin rahatlığını yaşatacak. Akıllı telefonla kontrol edilebilen Viomi akıllı süpürgeler, LDS akıllı navigasyon ve AI algoritma özellikleriyle evinizin haritasını çıkararak, istediğiniz gibi bir temizlik programı yapmanızı sağlarken, Google ve Alexa uygulamaları sayesinde sesli komut ile de çalışabiliyorlar.”