"Çinlilerin yerini doldurmaya kararlıyız"

21 Eylül 2020

Endüstriyel kilit sektöründe Türkiye’nin küresel markalarından Mesan Kilit, ihracat gerçekleştirdiği ülke sayısını 100’e çıkardı. COVID-19 sürecinde ileri teknoloji hijyenik kilit sistemleri üzerine yoğunlaşan şirket, dünya ekonomisinin durma noktasına gelmesine neden olan pandemi döneminde yatırımlarını sürdürdü. Son dönemde ileri teknoloji kilit sistemlerine odaklanan şirket, bu alanda Çinlilerin yerini doldurmayı planlıyor.

Batılı ülkelerin salgın nedeniyle Çin yerine alternatif tedarikçi ülke arayışına girdiğini belirten Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz, “Özellikle Avrupa’dan, bölge ülkelerden ve Balkanlar’dan salgın öncesine kadar Çin’den kilit sistemleri tedarik eden firmalar, bu süreçte bizzat bizimle iletişime geçtiler. Yılın ilk 8 ayında bu anlamda ciddi bir talep gördük. Bu da, kırılan küresel tedarik zincirinde Türkiye’nin ciddi anlamda avantaja sahip olduğunu gösteriyor. Bunu ülke olarak sürdürülebilir hale getirebilirsek ihracat ve cari denge denkleminde ciddi ivme kazanabiliriz.” dedi.

"Yatırım hedefimizde büyük spamlar yok"

Mesan’ın 2019’da bu yıl için planladığı yatırım miktarının yüzde 70’ini gerçekleştirdiği bilgisini veren Mustafa Mertöz, salgın sürecinde bazı yatırımları ertelediklerini, ancak planladıkları miktarın yüzde 70’ini bu ay itibarıyla gerçekleştirdiklerini açıkladı.

2018 ve 2019'da toplamda 10 milyon euro yatırım yaptıkları bilgisini veren Mertöz, "Bu yıl için 2,5 milyon euro planlamıştık ancak pandemi devreye girdi. Eylül itibarıyla 1,5 milyon euro yatırım yapmış olduk. Geri kalan yüzde 30’luk kısım için yıl sonunda karar vereceğiz. Yatırım konusunda özel bankaların tutumu kritik öneme sahip. Bir miktar daha ‘Oyun Kurucu’ rolü üstlenmeleri gerekiyor. Yatırım iştahının açılması için bankaların da elini taşın altına koyması elzem." diye konuştu.

'Akıllı ve Hijyenik kilit' sistemleri geliyor

Mesan’ın uzun süredir elektromekanik kilit sistemleri üzerine yoğunlaştığını belirten Mustafa Mertöz, şunları kaydetti: “En önemli işimiz bu. Artık geleneksel yöntemin dışında bir uzaktan kumandayla çalıştırdığınız kilit sistemi tercih ediliyor. Herkes bu dönemde bunu nasıl yaparız diye düşünürken bizde hazır ürünler vardı. Toplu alanlarda kullanılan kilitler için yurt içinden ve yurt dışından talep geldi. Ürünlerde de plastiği hijyenik plastiğe çevirdik. Antibakteriyel ürünler uygulamasını hayata geçirdik. Sağlık olgusu artık hemen her ürün grubumuzda odak noktamız. 100 ülkeye ihracat yapan bir Türk şirketi olarak ülkemizin toplam ihracatına verdiğimiz katkıyı aralıksız sürdürmenin gayreti içerisindeyiz.”