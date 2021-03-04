Cinsiyet eşitliğinde farkındalık, "Hayat Eşittir" ile yaratılacak

Borusan Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, ilham veren kadınların hikayelerine yer verecek. Holdingten yapılan açıklamaya göre, "Borusan Eşittir Platformu" çatısı altında toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı köklü değişimler hedefleyen ve çalışmalarına yenisini ekleyen Borusan, “Hayat Eşittir” online etkinliği ile kadın ve erkeklerin hayata eş imkanlarla başlaması ve fırsatlara eşit derecede erişebilmesi gerektiğini savunarak farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Dayanışma Destek Platformu üzerinden 8 Mart günü saat 15.30’da gerçekleşecek olan “Hayat Eşittir” etkinliği, Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar ve Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş’in açılış konuşmaları ile başlayacak.

Canlı olarak yayınlanacak olan etkinlikte, Avrupa Jimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Göksu Üçtaş Şanlı, Türkiye’nin en genç pilotlarından Selin Rudar Sevimli, Türkiye’nin en genç kadın orkestra şeflerinden Nisan Ak, Borusan Mannesmann’da görev alan Muzaffer Öztürk ve Avrupa'nın ilk FIFA kokartlı kadın hakemi Lale Orta hikayelerini paylaşacak.