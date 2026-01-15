Çip devi TSMC'den beklentileri aşan bilanço!

Dünyanın en büyük sözleşmeli yarı iletken üreticisi TSMC, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir finansal performans sergiledi.

Yapay zeka odaklı çiplere yönelik güçlü talep, şirketin hem gelir hem de kârlılığını destekledi.

TSMC'nin net kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35 artarak 505,7 milyar Tayvan dolarına yükseldi. Piyasa beklentisi ise kârın 478,5 milyar Tayvan doları seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Açıklanan sonuçlar, şirketin tahminlerin üzerinde bir tablo ortaya koyduğunu gösterdi.

Gelirler de beklentilerin üzerinde

Gelir tarafında da benzer bir görünüm izlendi. Dördüncü çeyrekte gelirler yıllık bazda yüzde 20,5 artışla 1 trilyon 46 milyar Tayvan dolarına ulaştı. Analistlerin ortalama beklentisi 1 trilyon 35 milyar Tayvan doları düzeyindeydi.

Üst üste sekizinci çeyrekte kâr artışı

Bu sonuçlarla birlikte TSMC, üst üste sekizinci çeyrekte de yıllık bazda kâr artışı kaydetmiş oldu. Uzmanlar, söz konusu performansta ileri üretim teknolojileri, yüksek katma değerli ürünler ve şirketin yapay zeka ekosistemindeki güçlü konumunun belirleyici olduğuna işaret ediyor.