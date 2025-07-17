Çip devi TSMC'den yapay zeka rüzgarıyla rekor kâr: Beklentiyi aştı

Tayvan merkezli çip imalatçısı TSMC, döviz kuru dalgalanmalarına ve ABD gümrük vergisi belirsizliğinin yarattığı olumsuzluklara rağmen yapay zeka uygulamalarına yönelik güçlü çip talebinin devam etmesiyle ikinci çeyrekte rekor kâr elde etti.

Dünyanın en büyük çip üreticisi yaptığı açıklamada, net kârının bir önceki yıla göre yüzde 61 artarak 398,27 milyar Tayvan dolarına (13,57 milyar ABD Doları) ulaştığını açıkladı. Bu analistlerin 379,415 milyar Tayvan doları olan tahmininin üzerinde bir rakama işaret ediyor.

Bu, gelirin yüzde 39 artışla 933,79 milyar Yeni Tayvan Doları'na ulaşmasıyla gerçekleşti. Bu artış, ilk çeyrekteki yüzde 42'lik büyümeye göre biraz yavaşlasa da, 28,4 milyar ABD Doları ile 29,2 milyar ABD Doları arasındaki tahmininin üzerinde gerçekleşti.

TSMC'nin geleceği belirsiz

Bu güçlü sonuçlar, yapay zeka dalgasının güçlü kalmaya devam ettiğinin ve Nvidia ve Apple gibi dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bazılarının çiplerini üreten TSMC'nin bu teknolojik değişimden önemli ölçüde faydalanmaya devam edeceğinin son işareti olarak görülüyor.

Bu aynı zamanda, gelişmiş çip üretim teknolojisindeki üstünlüğü sayesinde Tayvanlı şirketin dayanıklılığını da yansıtıyor.

Ancak, Tayvan'ın en büyük şirketi ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret hedeflerinin hedefi haline geldiği için TSMC'nin geleceği daha belirsiz konumda bulunuyor. ABD tarifelerinin TSMC'nin faaliyetleri üzerinde nasıl bir etkisi olacağı henüz belli değil.

Trump, Nisan ayında Tayvan mallarına yüzde 32 oranında "karşılıklı tarife" uygulamakla tehdit etmişti. Ancak ada henüz bazı ticaret ortaklarının aldığı güncellenmiş tarife hakkında bilgilendirilmedi. Trump ayrıca yarı iletkenlere uygulanacak tarifeler konusunda da uyarıda bulundu.