Çip üreticisi Nvidia ilk çeyrekte cirosunu yüzde 84 artırdı

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia Corporation, mali yılının ilk çeyreğinde cirosunu yüzde 84 artırarak 5,7 milyar dolara çıkardığını duyurdu. Ciro, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 13 arttı.

Nvidia'nın net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 109, bir önceki çeyreğe göre yüzde 31 artarak 1,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dağıtılabilir hisse başına kar yüzde 106 artarak 3,03 dolar oldu.