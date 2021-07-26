Cipslik patates üretiminin yüzde 60’ı PepsiCo’dan

PepsiCo'nun atıştırmalıklarından Lay’s, Türkiye'de hayata geçirdiği tarımsal sürdürülebilirlik uygulamalarıyla katma değer yaratmayı sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'deki patateslerle üretilen Lay’s'in çiftçilere ve doğaya katkı sunduğu belirtildi. Şirket, 22 şehirde cipslik patates üretimin yüzde 60'ını ürettiklerini açıkladı.

Açıklamada, 40 binden fazla çiftçiye istihdam sağlandığı belirtilerek, "Sözleşmeli tarım uygulaması sayesinde çiftçilerin en büyük problemi olan satış riskini ortadan kaldıran PepsiCo Türkiye, Sürdürülebilir Tarım Girişimi projesiyle de birlikte çalıştığı çiftçilerin çevreye duyarlı tarım yöntemleri kullanmalarının, ürün verimliliğinin artmasının ve çiftçilerin yaşam koşullarının iyileşmesinin teşvikine ve insan haklarına saygı gösterilmesine yoğunlaşıyor. Bu kapsamda PepsiCo, 2015 yılına kıyasla ürün verimliliğini %34 artırdı" denildi.

"Türkiye globale örnek oluyor"

PepsiCo Türkiye Yiyecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Osman Dilber, “Lay’s olarak, tüketicilerimize en iyi ürünü sunabilmek adına en kaliteli hammaddeye ulaşmak ve çevreye karşı olan sorumluluğumuzu en üst düzeyde yerine getirmek için birlikte çalıştığımız çiftçilere ve tedarikçilere yatırım yapıyoruz; tarımsal sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

PepsiCo olarak, dünyanın en büyük tarım işletmelerinden biri olduklarını belirten Dilber, "Ülkemizde binlerce çiftçiyle, 22 şehirde, 4.000 hektar alanda Türkiye’deki cipslik patates üretiminin yüzde 60’ını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu. Osman Dilber, "Türkiye’de ortaya koyduğumuz güçlü tarım organizasyonumuz ile tarımsal sürdürülebilirlik alanında diğer PepsiCo ülkelerine örnek olan projeler geliştiriyoruz" dedi.

"Çiftçiler, sözleşmeleri teminat olarak kullanabiliyor"

PepsiCo’nun hayata geçirdiği uygulamaların yanı sıra geleceği de inşa ettiğini belirten PepsiCo Türkiye Agro Müdürü Ahmet Bozdoğan ise, “Bu anlamda 2030 yılına kadar, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi de dahil olmak üzere, tarımsal tedarik zincirimizdeki ve topluluklarındaki 250.000’den fazla insanın geçim kaynaklarını iyileştirmeyi hedefliyoruz. Çiftçilerimize tarımsal üretimin ana girdileri olan tohum, ilaç ve gübre desteğini ayni olarak sağlıyor, tarımsal sulamada kullanılan elektrik gibi maliyetler için nakdi destek sağlıyoruz. Çiftçilerimiz, diğer nakit ihtiyaçları veya makine satın alımlarında kullanmak üzere bankalardan kredi almak için PepsiCo sözleşmelerini teminat olarak kullanabiliyor. Pozitif Tarım stratejimiz doğrultusunda önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve yenileyici tarım çalışmalarımızı daha da ölçeklendirerek geliştirmeyi sürdüreceğiz’’ dedi.

Lay’s ile özdeşleşen, marka elçisi Demet Evgar ise “Lay’s’in bu topraklara, doğaya ve çiftçilerimize sağladığı katma değer oldukça önemli. Lay’s’in eşsiz lezzetinin sırrı olan bu yerel üretim ve markamızın bunu destekleyecek tüm faaliyetleri yerine getirmesinden çok mutluyum. Sadece çiftçiye alım garantisi vermek değil; aynı zamanda tohumundan sulamasına kadar en ince detaylarda bile yanında olmalarını anlamlı ve değerli buluyorum” ifadelerini kullandı.