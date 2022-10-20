Ciro hedefini ikiye katladı, AB’ye Almanya’dan açıldı

Yener KARADENİZ / İSTANBUL

Yurtiçinde 88, yurtdışında ise 16 mağazası bulunan Derimod, 1 milyar TL ciro hedefi ile başladığı 2022’de beklenenin üzerinde artan satışlar sayesinde hedefini ikinci kez revize etti ve 2 milyar TL’ye çıkardı. Şirket öte yandan Türk ayakkabısını dünyaya tanıtma misyonu çerçevesinde Avrupa’ya online satışlara geçen hafta itibari ile başladı.

Şirketin 2022 performansı ve ileriye dönük hedefleri ile ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Derimod Başkan Yardımcısı Murat Zaim, markanın kurucusu olan babası Ümit Zaim’in 30 yıl önce Türk deri ceketini dünya markası haline getirdiğin hatırlatarak kendilerinin de kardeşi Ali Zaim ile birlikte ikinci kuşak olarak aynı başarıyı ayakkabıda yakalamak için çalıştıklarını anlattı. Zaim, “Bu yola da en zor pazarlardan biri olan Avrupa’dan başlamak istedik. Bu yılın başında Almanya’da bir şirket kurmuştuk. Ana hedefimiz Avrupa’da önce pazar yerleri sonra kendi sitemiz ile online satışa başlamak ve ardından da mağazalaşmaktı. Bu kapsamda geçen hafta Zalando’da mağaza açtık. İlerleyen süreçte diğer pazaryerlerine de gireceğiz. Satışlar da beklediğimizden daha iyi başladı. Türkiye’de ortalama 50 Euro ile sattığımız ayakkabıyı Almanya’da 100 Euro ile satıyoruz” dedi.

Bu noktada Avrupa pazarının çok rekabetçi olduğuna dikkat çeken Murat Zaim, şöyle devam etti: "Bizim avantajımız iyi ürünü, ucuz değil doğru fiyatlarla üretebilmemiz. Türkiye ayakkabıda yan sanayisi, işçiliği, modeli ve teknolojisi ile tam bir üretim ülkesi. Bu avantajı da pazarlamaya dönüştürmemiz lazım. Hedefimiz önümüzdeki yıl online satışların yüzde 20’sini yurtdışından elde etmek.”

Derimod’un satışları içinde yurtdışının payı hali hazırda yüzde 5 civarında. Murat Zaim, yakın zamanda bu oranı da yüzde 10’a çıkaracaklarını söyledi.

2,5 milyon çift ayakkabı satacak

Toplantıda verilen bilgiye göre AB segmentinde pazar lideri olan markanın Türkiye satışları da beklenenden iyi gidiyor. Derimod, 2021’i 750 milyon TL satış ile kapatmış, 2022 için de 1 milyar TL’lik bir hedef belirlenmişti.

Bu yılın başından bu yana hem yerli hem de yabancı müşterilerin yoğun talebi ile karşılaştıklarını anlatan Murat Zaim, “Perakendeye güçlü bir talep var. Bunun faydalarını gördük. Yabancı satış oranımız bölgeye göre değişmekle birlikte yüzde 30’lara kadar çıktı. Öte yandan biz farklı olarak tedarik zincirini iyi yönettik. Müşteri geldiğinde ürün ile buluşturabildik. Doğru fiyat politikası ile büyümemize devam ettik. Biz cirodan ziyade adete bakıyoruz. Reel büyüme oradan görebiliyoruz zira. Orada da önemli bir büyüme elde ettik. Geçen sene 2 milyon çift ayakkabı satmıştık. Bu yıl bu rakamın yüzde 25 artışla 2,5 milyona ulaşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Geox deneme üretimlerine başladı

Marka son aylarda farklı ve Derimod ürünlerini tamamlayan markalara da mağazalarında yer vermeye başlamıştı. Bu markalardan biri de geçtiğimiz yıllarda Türkiye’deki mağazalarını kapatarak çıkış yapan İtalyan ayakkabı ve giyim markası Geox idi. Marka Derimod işbirliği ile yeniden Türkiye’ye gelmişti. Murat Zaim, Geox ile işbirliğinin iyi gittiğini ve ikinci sezona başladıklarını söyledi.

Derimod’un diğer Başkan Yardımcısı Ali Zaim ise şu bilgileri verdi: “Projenin ana hedeflerinden biri Türkiye’de üretim idi. Onlar ince eleyip sık dokuyorlar. Birçok yer ile görüştüler. Üretim kararı verildiğinde biz de daha büyük adetlere ulaşacak ve Geox için mağazalaşmaya başlayacağız. Şu an deneme üretimine kontrollü, yavaş ve küçük adetlerle başladılar. 3 fabrika denediler. Deriyi buradan alacaklar, teknolojisi ile öne çıkan tabanı da burada bastırmayı hedefliyorlar. Maliyet açısından hedefleri lokal malzeme ile bu işi yapmak. Brezilya Meksika gibi vergi olan ülkelere bu şekilde giriyorlar. Güçlü ve muadili olmayan markaları da portföyümüze eklemeye devam ediyoruz. Son olarak Skechers, Caterpillar ve Harley Davidson markalarının belirli line’larını satmaya başladık.”

Yurtdışı tedarik yüzde 20’ye geriledi

Öte yandan yine şirketin tedarikinde ithalatın payı da hızla düşüyor. Ali Zaim, “Yeri tedarik yüzde 80. Yüzde 20’lik kısmı ise Uzakdoğu’dan tedarik ediyoruz. Burada stratejimiz ucuz olsun karlı olsun değil, Türkiye’de yapılamayacak belli başlı teknoloji ve aksesuara sahip ürünleri getirmeye çalışıyoruz. Geçmişte daha yüksek olan ithal tedarik oranı giderek azaldı. Böyle kalacağını öngörüyoruz şimdilik. İthalat koleksiyon açısından farklılaşma da sağlıyor. Çin ayrıca artık sadece fiyat değil kalite odaklıda üretim yapıyor. Dünya markaların üretim yapan fabrikalar ile çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Karının yüzde 5’ini çalışanları ile paylaşıyor

Derimod’da genel merkezde 110 çalışan bulunuyor. Mağazalar ile birlikte bu rakam çok daha yüksek seviyeye çıkıyor. Şirketin Kağıthane’ye taşınan yeni merkezinde çalışanlara verilen destekler ile ilgili soruyu yanıtlayan Murat Zaim, “Biz şirket kazancını nasıl paylaşabilir, çalışanları nasıl motive ederiz diye düşünüyorduk. Bu kapsamda karın yüzde 5’ini çalışanlar ile paylaşma gibi bir projemiz bulunuyor. Bunu prim olarak genelde şirketler yıl sonunda verir. Biz artan enflasyon oranlarını da dikkate alarak çalışanlarımızın alım gücünü korumak adına 3 ayda bir prim vermeye başladık. Bu yıl 4-5 ay ödeme yaptık” dedi.

Rakamlarla Derimod

88

Yurt içi mağaza sayısı

16

Yurt dışı mağaza sayısı

750 milyon TL

2021 geliri

2 milyar TL

Yılsonu satış hedefi

2,5 milyon çift

Yılsonu adet satış beklentisi