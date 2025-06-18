Ciroyu 7’ye katladı, hedefi yarım milyar dolarlık pazar yerine dönüşmek

Hayati ARIGAN

Alışgidiş.com, 160 marka ve 40’tan fazla kategori, Taksitlio.com da mağaza içi alışverişlerde 12 bin 500 satış noktasında hizmet veriyor. Taksitlio.com ile kullanıcılar, 250 bin TL’ye kadar anında kredi imkânıyla, kart gerektirmeyen alışveriş deneyimi yaşıyor. Alışgidiş.com ile ise tüketiciler peşin fiyatına taksitli garantili ürünler satın alabiliyor.

Sepet ortalaması 30 bin TL

Alışgidiş.com ve Taksitlio. com Genel Müdürü Çağdaş Değirmencioğlu, Fibabanka Alışveriş Kredisi ile peşin fiyatına taksit seçenekleri sunarak ödeme süreçlerini kolaylaştırdıklarını belirterek, Alışgidiş.com’da 1 milyon 300 bin üyeleri olduğunu söyledi.

Değirmencioğlu, “Bir yıl öncesine göre yaklaşık 7 kat ciro yapıyoruz. Sepet ortalamamız 30 bin lira. Şu an en çok cep telefonu, parfüm, küçük ev aletleri, beyaz eşya ve oyun grubu ürünlerinin satışları öne çıkıyor. Online araba, ev, arsa da satabileceğimiz, 500 milyon dolarlık bir pazaryeri olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Müşterilerin alışverişlerini tamamlarken ödeme noktasında Taksitlio. com platformuna yönlendirildiğini anlatan Değirmencioğlu, “Sadece tek bir SMS ile 250 bin TL’ye kadar olan kredi limitlerini kullanma imkânı buluyorlar.

Müşteriler, geri ödeme koşullarını ve faiz oranlarını net bir şekilde görebiliyor. Bankalar adına uçtan uca Müşteri Olma Formu’nun kurye ve arşiv sürecini de yönetiyoruz” dedi. Bugün itibarıyla Fibabanka, Kuveyt Türk ile birlikte toplam üç bankayla entegrasyonlarını tamamladıklarını anlatan Değirmencioğlu, Taksitlio.com uygulamasını yurt dışındaki bankalarla da çalışmayı planladıklarını söyledi.