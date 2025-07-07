Citi, Nvidia için hedef fiyatı yükseltti

ABD merkezli yatırım bankası Citi, yapay zeka veri merkezlerine yönelik yarı iletken talebinin beklentilerin üzerine çıkması nedeniyle Nvidia için daha önce belirlediği fiyat hedefini 180 dolardan 190 dolara güncelledi.

En son 29 Mayıs'ta güncellemişti

Banka, Nvidia’ya ilişkin fiyat hedefini son olarak 29 Mayıs'ta 150 dolardan 180 dolara yükseltmişti. Yeni tahmin, bilgi işlem ve ağ donanımı gelirlerinde öngörülen artışa ve toplam adreslenebilir pazardaki (TAM) büyümeye dayandırıldı.

Citi, 2028 yılına kadar yapay zeka veri merkezleri için yarı iletken pazarının toplam büyüklüğünün önceki 500 milyar dolarlık öngörüye kıyasla yüzde 13 artışla 563 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

Citi'den Atif Malik, "Toplam 2028 veri merkezi yarı yapay zeka TAM'ının şimdi 563 milyar dolara ulaşacağını veya önceki beklentimiz olan 500 milyar doların yüzde 13 üzerine çıkacağını modelliyoruz," dedi ve egemen yapay zeka yatırımlarının şimdiden "2025'te milyarlarca dolar" katkıda bulunduğunu ve 2026'da hızlanmasının beklendiğini ekledi.