Citi ve Coinbase, dijital ödemeler için stratejik ortaklık kurdu

Küresel bankacılık devi Citigroup (Citi) ile kripto para piyasasının önde gelen platformlarından Coinbase, finans dünyasında yeni bir entegrasyon adımı attı.

İki kurum, Citi’nin kurumsal müşterileri için dijital varlık ödeme çözümleri geliştirmeye yönelik bir ortaklık kurduklarını duyurdu.

Bu kapsamda kullanıcılar, Coinbase’in ödeme altyapısı üzerinden geleneksel para birimlerini yatırıp çekebilecek ve dijital varlıklarla işlem yapabilecek. Böylece kripto paralar ile fiat para arasında sorunsuz geçiş sağlanmış olacak.

“Citi’nin erişim gücü, Coinbase’in dijital liderliğiyle birleşiyor”

Coinbase Küresel Kripto Hizmetleri Başkanı Brian Foster, ortaklıkla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Citi'nin erişim gücü ile Coinbase'in dijital varlıklardaki liderliğini birleştirerek, dijital varlık ödemelerine erişimi basitleştiren ve genişleten çözümler yaratıyoruz.”

Citi ise bu iş birliğinin, kurumsal ödeme operasyonlarını kolaylaştıracağını ve işlem maliyetlerini azaltacağını belirtti.

Stablecoin dönüşümü gündemde

Citi, proje kapsamında gelecekte stablecoin dönüşümü gibi ek özellikler üzerinde de çalışıldığını duyurdu. Banka, geleneksel para birimlerinin dijital sabit paralara dönüştürülmesine yönelik araştırmaların sürdüğünü ve önümüzdeki aylarda daha fazla detayın paylaşılacağını açıkladı.

Bu adım, geleneksel finans (TradFi) ile kripto ekosistemi arasındaki sınırların giderek daha da inceldiğini gösteriyor. Uzmanlara göre ortaklık, büyük kurumların dijital varlık ödemelerine daha güvenli ve regülasyon uyumlu biçimde erişimini sağlayacak.