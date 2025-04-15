Citigroup’un ilk çeyrek net karı yüzde 21 arttı

ABD merkezli bankacılık devlerinden Citigroup, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artış gösterdi.

Net kar 4,1 milyar dolara ulaştı

Citigroup’tan yapılan duyuruya göre, bu yılın ilk çeyreğinde net kar 4,1 milyar dolara ulaştı. Banka, 2024’ün ilk çeyreğinde 3,4 milyar dolarlık net kâr bildirmişti.

Hisse başına kar da geçen yılki 1,58 dolardan bu yıl 1,96 dolara yükseldi. Bankanın ilk çeyrek geliri ise yüzde 3 artarak 21,6 milyar dolara çıktı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 21 milyar dolar seviyesindeydi.