Çitlekçi'den 30 kişiye 30 TOGG kampanyası başladı...

Ankara merkezli olarak Türkiye’nin dört bir yanında şubeleşmeye başlayan Çitlekçi Mağazacılık 30’uncu yılında müşterilerini araba sahibi yapıyor. Türkiye geneli Çitlekçi mağazalarından veya www.citlekci.com.tr adresinden tek seferde 500 TL ve katları tutarında alışveriş yapan herkes TOGG kazanma şansı yakalayacak.

“Türkiye’de yine bir ilke imza atıyoruz”

Tunçlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren Çitlekçi Mağazacılık’ın Yönetim Kurulu Vekili Abdullah Tunç, “30’uncu yılımızı yine bir ilke imza atarak Türkiye’de daha önce düzenlenmemiş muhteşem bir kampanya ile kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.. Duyurusunu yaptığımız ilk günden itibaren yoğun bir ilgi ile karşılaştık. Haziran ayına kadar her 500 Liralık alışverişte katılımcılar birer çekiliş hakkı kazanacak. Haziran ayında Noter huzurunda halka açık şekilde yapılacak çekilişte sahipleri ile buluşacak TOGG’ları şubelerimizde görebilirsiniz.”