Citroen, tedarik kozuyla Türkiye rekorunu kıracak

Aysel YÜCEL

Yeni Citroën C4’ün Türkiye lansmanında konuşan Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, pandemi şartlarına ve çip krizine rağmen 2021 yılı için belirledikleri 40 bin adetlik satış hedefini koruduklarını vurgulayarak, “Bu adetle Citroën’in Türkiye’deki en yüksek satış performansını gerçekleştireceğini gururla söylemek istiyorum. Böylece 2018- 2021 kıyaslamasında 3.2 katlık bir büyüme sağlamış olacağız.” dedi.

Hedefin yüzde 25’ini tamamladı

Groupe PSA bünyesindeki Fransız markanın Türkiye’deki bu hedefine ulaşmasında yılın başında gerçekleştirdiği tedarik planlaması önemli rol oynayacak. Marka önceki yıllardan farklı olarak bu yıl pazar beklentilerinin üzerinde araç sipariş etti. Alkım, “Biz yılın başında 2021 stratejimizi belirlerken toplam pazarın 700 bin civarında olacağını öngörmüştük. Fakat Groupe PSA olarak Opel ve Peugeot’da da olduğu gibi planlamamızı en iyimser tabloya göre yaptık. Dolayısıyla 700 binlik pazarı öngörürken aslında kendi tedarikimizi 800-850 bin bantlık bir pazara göre planlamıştık. Buna göre de 2021 için 40 bin adetlik satış hedefi koymuştuk. Zaten ilk 4 aylık döneme baktığımız zaman yaklaşık 9 bin 500-10 bin bandında bir satış adedi gerçekleştirdik ve yıl sonu hedefimizin yüzde 25’ini tamamladık. Bundan sonra C4’ün ve daha sonra C3 Aircross’un makyajlanmasıyla beraber hedefimize kolaylıkla ulaşabileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Gecikme var ama üretim durmadı

Selen Alkım, küresel otomotiv sektöründe büyük sıkıntı yaratan çip krizinden diğer markalara göre daha az etkilendiklerini belirterek şöyle konuştu: “Biz de çip konusunda bir parça yaralandık. Çip sorunu olmasaydı daha fazla satabilirdik. Üretimde birtakım aksaklıklar, gecikmeler oldu. Ama üretimin durduğu herhangi bir versiyon, motor veya modelimiz olmadı. C3 Aircross modelimiz çip krizinden biraz daha fazla etkilendi. Ancak şu şekilde yaptık; C3 Aircross ile ilgili birtakım siparişler vardı, çip krizi sebebiyle üretim durmadı ama üretimde birtakım gecikmeler yaşandı. Müşteri siparişleri vardı, belli bir fiyattan anlaşılmıştı. Bu müşterilerimizi herhangi bir şekilde mağdur etmemek için kurun artmasına rağmen ilk anlaştığımız fiyat seviyesinden müşterilerimize araçlar geldiğinde teslimatlarımızı gerçekleştirdik.”

"Birçok yatırımcı bayimiz olmak istiyor"

Markanın satışlarını artırmasında yüzde 100’e yaklaşan müşteri memnuniyetinin yanı sıra Türkiye’yi git gide daha çok kapsayan bayi teşkilatları olduğunun altını çizen Alkım, “2019 senesinde tekrar, markayı ilk aldığımız dönemde, toplam bayi teşkilatımız Türkiye’nin genelinin ancak yüzde 59’unu ancak kapsıyorken bugün yüzde 92 oranında bir kapsama oranıyla karşı karşıyayız. 51 tane yetkili satıcımızla müşterilerimize hizmet veriyoruz. Birçok yeni yatırımcı şu anda Citroën bayisi olmak için başvurularda bulunuyor. 2021 senesinde bu 51 adet yetkili satıcımızı 58 tane yetkili satıcımızla tamamlamış olacağız” şeklinde konuştu.

Elektrikli modeller yolda

Yeni Citroën C4’ü pazara sunan marka, makyajlı C3 Aircross’u ise yılın 3. çeyreği sonunda müşterileriyle buluşturmayı planlıyor. Yeni C3 Aircross, mevcut modele göre çok daha SUV kodlarını barındırıyor olacak. Diğer yandan, Citroën C4’ün elektrikli versiyonu da yılsonunda tanıtılarak, siparişe açılacak. Selen Alkım, markanın elektrikli planları için şu açıklamayı yaptı: “Citroën markası olarak en büyük hedefl erimizden bir tanesi 2025 senesine kadar lansmanını gerçekleştireceğimiz her bir modelde benzinli, dizel ve elektrikli motor versiyonlarını müşterilerin tercihlerine sunmak. Bunun ilk örneğini de aslında C4’te gördük. C4, Kasım ayında globalde lansmanı yapıldığında, bu 3 motor seçeneği ile lansmanı gerçekleştirildi. Ve bugüne kadar toplanan siparişlerin yüzde 17 kadarı da elektrikli motor seçeneği ile geldi. Bu elbette ki bize çok büyük bir cesaret veriyor. Türk tüketicisinin gün geçtikçe artan talebi, şimdi baktığımız zaman bu 4 aylık süreçte 444 tane elektrikli otomobil satılmış Türkiye’de. Ve gün geçtikçe aslında halkın merakı biraz daha fazla artıyor. Zaten biz Türk insanı olarak biliyorsunuz, en son teknolojiyi çok yakından takip eden bir milletiz. Dolayısıyla bütün bu kaynaklar ışığıyla biz de elektrikli versiyonu müşterilerimizle buluşturma kararı aldık.” Citroen ayrıca, Avrupa’da büyük ilgi gören yüzde 100 elektrikli mini otomobili Ami'de de sürprizlere hazırlanıyor. Alkım, “Gerçekten farklı bir mobilite seçeneği sunan Ami’den iki adet ithal ettik. Biraz oturacağız, çalışacağız, stratejimizi belirleyeceğiz. Ondan sonra, önümüzdeki günlerde, ben çok güzel müjdeli haberleri, Citroën Ami özelinde verebileceğimize inanıyorum.” dedi.

“Ertelenmiş talep var, pazar 850 bin adet olur”

Toplam pazara yönelik değerlendirmeler yapan Selen Alkım, yılın ikinci yarısında ertelenen talebin devreye girmesiyle pazarın 850 bine kadar çıkabileceğini söyledi. Alkım, “Aslında martın sonuna baktığımızda 1 milyonluk pazar adedini gösterebilen bir ritim vardı. Nisan ayında evet bir daralma oldu ama biz toplam pazarın 800 bin- 850 bin adet bandında olacağını görüyoruz. Ama ciddi anlamda bekleyen, ertelenmiş bir talep var. Evet, yılın belki 15-17 günü bayilerimiz evlerinden hizmet vermeye devam edecekler ama ben bu kapanmadan kaynaklanan adet kaybının haziranda telafi edileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla biz bu senenin 800-850 bin adet civarında gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Umarım tabii ki daha fazla tedarikten kaynaklanan bir sıkıntı olmaz.” dedi.

Yüzde 50 ÖTV bandına girebilmek için manuele yüklenecek

Citroen de son dönemde diğer birçok markanın yaptığı gibi, yüzde 50 ÖTV bareminde model sunabilmek için manuel araç sayısını artırıyor. Selen Alkım, “Gönül isterdi ki çok daha fazla versiyonu yüzde 50 ÖTV bandında konumlandıralım. En azından, ilk başlangıç otomatik vitesimiz yüzde 50 bandında olsun. Ama günün koşulları, artan kur sebebiyle maalesef şu anda C4’te sadece manuel vitesimizi yüzde 50 ÖTV bandında tutuyoruz. Bizim C3’ümüzde de manuel satışlarımız ciddi anlamda artıyor. Bu ürünümüzde de manuel vitesin şansının olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki aylarda bu manuel vites satış adetleri çok daha fazla artacak. Ona göre planlamalarımızı yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

"Yeni C4 ile biraz SUV’a, biraz hatchback’e göz kırpıyoruz"

Citroën, kompakt hatchback sınıfına iddialı bir giriş yapan yeni C4 modelini Türkiye’de 4 farklı motor ve 4 farklı donanım seçeneğiyle satışa sundu. Ülkemizde yeni nesil Euro 6d uyumlu benzinli ve dizel motor seçenekleriyle tercih edilebilecek olan yeni C4, 219 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Selen Alkım, “Yeni C4, ilk nesline ve segmentteki diğer hatchback’lere göre çok daha farklı bir tasarıma sahip. Burada hem biraz SUV’a, hem biraz hatchback’e göz kırpıyoruz. Dolayısıyla çok geniş bir müşteri yelpazesine sahibiz” dedi. Müşteriler, tam kapanma döneminde istediği araca kaparo ödeyerek online rezervasyon yapabilecek. Alkım, hazirandan aralık ayının sonuna kadar yaklaşık 4 bin adetlik bir C4 satışı hedefi belirlediklerini ifade ederek, toplam satışlarınn yüzde 10’unu bu modelin oluşturacağını söyledi. Sürüş konforunu 16 farklı yeni nesil sürüş destek sistemiyle tamamlayan yeni C4’ün sunduğu güvenlik teknolojileri arasında Citroën’de ilk kez uygulanan Acil Durum Çağrı Sistemi (e-call) de bulunuyor.