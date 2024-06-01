Citroen'den haziran ayına özel kampanya

Kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini bir arada sunan C4 X modelinde 120 bin lira izdeçin 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

Kampanya kapsamında yer alan Citroen C4 ve Citroen C3 Aircross modeli'ne, 120 bin lira için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli krediyle sahip olunabiliyor.

Citroen'in tasarım, pratiklik ve modülerlik açısından yenilikçi çözümleri ve multimedya özellikleriyle yeni Berlingo Kombi modeli, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla Citroen showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Kombivan sınıfının öncüsü olan modüler tasarımlı Citroen yeni Berlingo Van, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Jumpy Spacetourer, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 300 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Citroen, yüksek kapasite ve konforu buluşturan yeni Jumper modelini, 300 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor. Sunduğu çok yönlü kullanımıyla yeni Jumpy Van, 200 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Elektrikli araç tercih edenlere özel fırsatlar

C segmentinde birbirini tamamlayan Citroen C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 X ve e-C4'te 180 bin liraya varan kredi için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi veya 300 bin liraya 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi avantajıyla satın alınabiliyor. Stratejik olarak belirlenmiş batarya boyutu ve 100 kW DC hızlı şarj işlevi çok yönlü bir kullanım sunarken aynı zamanda rekabetçi bir fiyat konumlandırmasını da destekliyor.

Citroen, sıfır emisyon değerine sahip yüzde 100 elektrikli yapısıyla sessiz ve dingin bir sürüş sağlayan Ami modelinde, 150 bin lira için 15 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya kredi imkanından faydalanmak istemeyen müşteriler için 40 bin lira nakit indirim olanağı sağlıyor.