CITS Bilişim’in yeni Genel Müdürü Semih Gür oldu

Coşkunöz Holding’e bağlı bilgi teknolojileri şirketi CITS (Cloud Information Technology Services), bir teknoloji markası olma yolculuğuna, önümüzdeki dönemde yeni genel müdürü Semih Gür’ün yönetiminde devam edecek. Bulut bilişim ve yazılım hizmetleri konusunda faaliyet gösteren, ağırlıklı olarak sanayi şirketlerinin dijitalleşmesine yönelik ürün ve hizmetler geliştiren CITS Bilişim’in genel müdürlüğüne atanan Semih Gür, Holding ve bağlı şirketlerin dijital dönüşüm projelerinin yanı sıra şirketin bu alanda grup dışı büyüme stratejisinden de sorumlu olacak. Coşkunöz Holding’in bilgi teknolojileri konusundaki tecrübesini bir üst boyuta taşımak için 2016 yılında kurduğu CITS Bilişim, müşterilerinin ‘Stratejik Dijital Dönüşüm’ ajandalarına operasyonel ve teknolojik olarak uçtan uca katkı sunabilmek amacıyla faaliyet gösteriyor. Bursa’nın ilk Ar-Ge Merkezi’ne sahip olan CITS, Ar-Ge yeteneğinden güç alarak geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetleri, yurtdışındaki pazarlara açmak üzere çalışmalar yürütüyor.

Sektörün deneyimli ismi

Semih Gür, bilişim sektörü kariyerine yirmi üç sene önce SAP’de Maliyet Muhasebesi danışmanı olarak başladı ve aynı firmada sırasıyla Proje, Program ve Kaynak Yöneticisi olarak on sene boyunca devam etti. 2008 yılından başlayarak Bizcon ve Acron firmalarında kurucu ortak ve genel müdür olarak 2017 yılına kadar çalıştı. Gür, son olarak Yıldırım Holding’te İş Sistemlerinden Sorumlu Kıdemli Direktörlük görevini yürütüyordu.