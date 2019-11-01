Çivi fabrikasında ilk etap tamam, sırada ihracat var!
Adana ve Gebze’de kurulu fabrikalarında demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren Güney Çelik, ihracata yönelik çivi yatırımında ilk etabı tamamlayarak üretime başladı. Yılbaşında ikinci, 2020 ortalarında üçüncü etabı devreye almaya hazırlanan şirket, ayda 2 bin 500 ton çivi üretimi hedefliyor.
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