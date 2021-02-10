CK Enerji, akülü sandalye şarj istasyonu sayısını 23'e çıkardı

Bedensel engeli bulunan vatandaşlar için İstanbul Avrupa Yakası'ndaki farklı lokasyonlara akülü sandalye şarj istasyonu kuran CK Enerji Boğaziçi Elektrik, 23'üncü istasyonu için Kanyon Alışveriş Merkezi ile iş birliğine gitti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Hayatı Aydınlat" projeyle engelli vatandaşlar akülü sandalyelerini Kanyon'un giriş kapısına kurulan istasyondan günün her saati ücretsiz şarj edebilecek.

Engelsiz hattın uzunluğu 130 kilimetreye ulaştı

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, Kanyon'da kurulan istasyonla İstanbul Avrupa Yakası'ndaki "engelsiz hattın" uzunluğunun 130 kilometreye ulaştığını bildirdi.

Şirket olarak attıkları her adımda sürdürülebilirlik esasına göre hareket ettiklerini söyleyen Bakal, "Bu kapsamda kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizin tamamı yine sürdürülebilir ve kapsayıcı niteliğe sahip. Projemizin amacı engelli vatandaşlarımızın her noktaya rahatlıkla ulaşmasını sağlamak. Bu kapsamda bugüne kadar bölgemizde kurduğumuz istasyon sayısı Kanyon ile 23'ü buldu. Dünyanın mega kentleri arasında yer alan İstanbul'un Avrupa Yakası'nda mümkün olduğunca çok kişiye ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz. Yeni dönemde de insanların yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere istasyon sayımızı artırmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.