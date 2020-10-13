CK Enerji'de atama

13 Ekim 2020

CK Enerji'nin İnsan Kaynakları Direktörlüğüne Barış Müstecaplıoğlu atandı. 20 yılı aşkın süredir Yapı Kredi, Arkas Holding, TAV Havalimanları gibi farklı sektörlerin firmalarında insan kaynakları yöneticiliği yapan Müstecaplıoğlu, CK Enerji'ye katılmadan önce Koç Topluluğu Divan Şirketler Grubu'nda görev yapıyordu.

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu olan ve Aon Hewitt En İyi İşverenler Ödülü, Brandon Hall İK Uygulamalarında Mükemmellik Ödülleri'ne layık görülen projelere imza atan Müstecaplıoğlu, aynı zamanda "Hayallere Ulaşma Rehberi" isimli kişisel gelişim kitabıyla ve dünyanın pek çok ülkesinde verdiği eğitimlerle biliniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Müstecaplıoğlu, CK Enerji olarak insan kaynakları stratejilerini yalın, çevik ve tasarım odaklı bir bakış açısıyla yenilemek üzere heyecan verici bir dönüşüm yolculuğuna çıktıklarını ifade etti.