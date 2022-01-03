Click Games, Bursa’nın unicorn’u olmayı hedefliyor

Esra ÖZARFAT

BURSA - Aldığı yatırım ve ortaklıklarla dünyaya açılan Peak Games ve Rollic Games gibi yerli firmaların başarısı genç girişimcileri bu alanda yatırım yapmaya yönlendirdi. Henüz 27 yaşında olan genç girişimci Ali Özer tarafından 2020 yılında Bursa’da kurulan mobil oyun şirketi Click Games Studio yeni kurulmasına rağmen geliştirdiği ‘bilgelik’ adlı kelime oyunuyla ilk 6 ayda 4.5 milyon dolarlık değerlemeye ulaştı. Şirketin çıkışı ise Squid Game adlı diziden uyarlanan oyunun birkaç saatte 30 bin, 7 günde ise 2.5 milyon indirme rakamına ulaşmasıyla başladı. Ardından Güney Koreli video oyun geliştirici Netmarble, Click Games’e ortak oldu. Click Games CEO’su Ali Özer, üzerinde çalıştıkları yeni projelerle oyun sektörünün Bursalı unicorn’u olmayı hedeflediklerini söyledi. Tek elle basit şekilde oynanabilen, anlaması kolay, küçük boyutlu ve online olmayan hiperbasit oyunlara odaklandıklarını belirten Özer, “Trendleri takip ederek sürekli yeni geliştirmeler üzerinde çalışıyoruz. Bu sayede Squid Game dizisinin oyununu dünyada pazara sunan ilk şirket olduk. Birkaç saat içinde 30 bin indirme sağlandı. 7’nci günün sonunda 2.5 milyon kullanıcı tarafından indirildi. Ancak telif hakları sebebiyle Squid Game oyunları tüm dünyada tamamen kaldırıldı. Yakın zamanda ise yeniden açıldı. Arada kesinti olmasaydı 50 milyon indirmeye ulaşabilirdik. Buradaki hızlı çıkışımız sayesinde dünyanın en büyük video oyun geliştiricisi Güney Koreli Netmarble, bize yatırım yapma kararı aldı. Global bir oyun şirketi Bursalı bir oyun şirketine hisse alarak ortak oldu. Böylece şirketimizin asıl odağını hiperbasit oyunlara çevirdik” diye konuştu.

“Yatırımcılar yazılım ekosistemine dahil olmalı”

Pandemi döneminde mobil oyunlara talebin arttığına işaret eden Ali Özer, ilk geliştirdikleri ‘bilgelik’ adlı mobil kelime oyununun 500 bine yakın kişi tarafından indirildiğini, her gün 8 bin kişinin kelime oyununa giriş yaptığını aktardı. Özer, kendi mecrasında dengeli bir şekilde büyüyen ‘bilgelik’in de pazara çıktığı ilk 6 ayda 4.5 milyon dolarlık değerlemeye ulaştığını ifade etti. Yazılım sektörünün önemine işaret eden Ali Özer şunları söyledi: “İstanbul’dan bize birçok yatırım teklifi geliyor ama Bursa’dan gelmiyor. Bursalı sanayiciler, bu konuda bir özeleştiri yapmalı. Bakış açılarının değişmesi gerekiyor. Türkiye’den 3 unicorn şirket çıktı. İkisi oyun, biri de yazılım şirketi. Yazılım ekosistemine yatırımcıların dahil olması gerekiyor. Çünkü gelecek yazılım ekosistemiyle şekillenecek.” İnsan kaynağı konusunda yaşadıkları sıkıntıları aşmak için Gürsu Belediyesi Kolektif Kariyer Merkezi ile ortak çalışmalar yürüttüklerini de belirten Ali Özer, burada yetiştirdikleri gençleri geliştirdikleri projelerde istihdam ettiklerini vurguladı.