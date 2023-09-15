Club Med’den Türkiye’de 3 haneli büyüme: % 120

Markanın 2023 sezonunda uygulamaya koyduğu büyüme stratejisinin hem global ölçekte hem de Türkiye pazarında başarılı sonuçlar vermeye başladığı belirtildi. 2024 ikinci yarı erken rezervasyon oranlarının ise 2023 ikinci yarıya kıyasla %225 arttığı bildirildi.

Alpler kayak tercihi yüzde 276 arttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre Club Med, Türkiye pazarı 2023 yılı ilk 8 aylık sonuçlarında hedef rakamlarının üzerine çıkarak yüzde 120’lik bir iş hacmi artışı gerçekleştirdi. Türk pazarının tercih ettiği destinasyonlar arasında Fransız Alplerinde kayak tatil köylerinde önceki yıla göre %276, Antalya ve Bodrum tesislerinde %60, Maldivler, Seyşeller, Mauritius gibi uzun mesafe destinasyonlarda ise %100’lük artış görüldü.

Club Med Avrupa ve Afrika CEO’su Browaeys, her yıl 3 ila 5 yeni tesis açmak ve mevcutları yenileme yoluyla portföylerini büyütmeyi amaçladıklarını açıkladı. Browaeys, “Club Med 1950’den bu yana olduğu gibi yeni dönemde de lüks Exclusive olarak hizmet vermeye devam edecek” dedi.

En mutlu müşteri Türkler

Anne Browaeys, “Dünya genelinde çok seyahat ettim ve Türk müşterilerinin Club Med’in ruhunu en iyi şekilde benimsediğine inanıyorum. Club Med tatil köylerinde Türk müşterilerinin memnuniyet oranı en yüksek seviyede ve %98’e ulaşıyor” diye konuştu.